Milano, sanzionate sei persone per grigliata

Sanzionate per violazione della normativa anti - covid

Sabato pomeriggio 27 Marzo, alle ore 15:00 circa, a Cologno Monzese (MI), i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in uno stabile sito in via Lombardia in quanto un inquilino aveva segnalato una grigliata in corso all’interno di un appartamento.

Giunti sul posto gli operanti hanno trovato ed identificato, all’interno dell’abitazione indicata, sei persone maggiorenni, di cui tre italiani, due peruviani ed un rumeno, intenti a festeggiare il compleanno della moglie del proprietario. Tutti i partecipanti sono stati quindi sanzionati per la violazione della normativa in merito all’emergenza emergenza sanitaria da covid-19.