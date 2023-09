Milano: presentato il libro "Formare per la gestione del rischio"

Per i 20 anni della costituzione della Scuola Superiore di Protezione Civile di Polis-Lombardia.

L'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, è intervenuto a Palazzo Pirelli alla presentazione del libro 'Formare per la gestione del rischio', in occasione dei 20 anni della costituzione della Scuola Superiore di Protezione Civile di Polis-Lombardia.

"La Scuola Superiore di Protezione Civile - ha detto La Russa - continuerà ad essere un punto di riferimento nelle politiche formative di Regione Lombardia e italiane. È questo il nostro obiettivo. Così come realizzare una concreta sinergia con l'Accademia di Polizia locale di Regione Lombardia, struttura nata nel 2009, per accrescere la formazione professionale e la qualificazione della Polizia locale con percorsi per ufficiali e sottoufficiali".

"Venti anni di formazione - ha aggiunto l'assessore - dal 2003 ad oggi, nei quali sono stati raggiunti importanti risultati che hanno permesso di rafforzare il sistema di Protezione Civile regionale facendo crescere figure sempre più competenti e specializzate".

"Le loro testimonianze sono ben documentate in questo volume - ha inoltre sottolineato - e dimostrano l'investimento anche etico che queste persone eccezionali hanno effettuato nel costruire, nello strutturare e nel consolidare, giorno dopo giorno, un'efficiente rete di Protezione Civile".

"Grazie al loro impegno, si è costituita una vera comunità e un laboratorio virtuoso di competenze trasversali e di generosità, con il prezioso impegno del volontariato organizzato di Protezione Civile a favore dei territori lombardi. Basti pensare al lavoro eccezionale profuso da operatori, tecnici e volontari durante la pandemia Covid 19 che tanto duramente ha colpito proprio il territorio lombardo e all'intervento straordinario affrontato a maggio per l'emergenza alluvione in Emilia-Romagna".

"Emergenze che hanno dimostrato, ancora una volta - ha concluso La Russa - come la collaborazione e la sinergia tra i diversi attori della rete regionale di Protezione Civile siano fondamentali".