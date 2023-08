Milano-Cortina, il Mit accelera sulle opere strategiche

È in corso di perfezionamento il piano delle opere olimpiche, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Accelerazione sulle opere strategiche in vista dei Giochi Milano-Cortina. È in corso di perfezionamento il piano delle opere olimpiche, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel piano rientrano anche la tangenziale sud di Sondrio (52,8 mln), i due lotti della variante Trescore-Entratico (costo complessivo 186,2 mln) e la variante di Vercurago (costo complessivo 253 mln).

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini è determinato affinché vengano realizzate nei tempi stabiliti tutte le opere ricomprese nel piano, con particolare riguardo per quelle citate.

Così una nota del Mit.

“Piena soddisfazione per l’attenzione che il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini dimostra per le infrastrutture strategiche del nostro territorio con pragmatismo e concretezza: dando risposte su un’opera di primaria importanza per la nostra Provincia come la Lecco/Bergamo. Il Ministro sta assicurando un monitoraggio costante che va di pari passo con le procedure commissariali che procedono nonostante quanto viene sostenuto da alcuni esponenti politici. Nel mese di settembre, verrà convocata la conferenza dei servizi e si procederà a determinare il quadro economico e progettuale definitivo. Regione Lombardia e Provincia di Lecco seguono costantemente lo sviluppo dell’iter” dichiara il Sottosegretario di Regione Lombardia ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.