Meteo: in arrivo la prima ondata di caldo africano dell'Estate

Gli esperti di 3bmeteo.com: “nei prossimi giorni caldo in intensificazione specie al Centrosud, qui con punte anche di oltre 33-34°C nel weekend. Qualche temporale localmente forte rimane invece probabile al Nord, segnatamente su Alpi, Prealpi e Piemonte”.

“Aria ulteriormente calda è prevista risalire lo Stivale dal Nord Africa nel weekend e in parte anche la prossima settimana; è dunque confermata la prima ondata di caldo dell’Estate 2019” – lo confermano i meteorologi di 3bmeteo.com – “In particolare sulle aree interne del Centrosud i valori massimi diurni supereranno in maniera diffusa e abbondante i 30°C. Su alcune zone interne di Puglia, Basilicata, Sardegna, Calabria e Sicilia tra sabato e domenica si potranno toccare punte di 33-34°C, e non si esclude qualche picco superiore anche ai 35°C. Caldo estivo seppur meno intenso al Nord e Toscana con valori prossimi ai 30-32°C. Al caldo si aggiungerà anche l'afa, che si farà sentire soprattutto nei grandi centri urbani tra il pomeriggio e la sera, nonchè lungo le coste dove tuttavia le temperature si manterranno più basse, complici tese brezze marine che si innescheranno entro le ore centrali della giornata. Qui infatti le massime potranno non superare i 26-27°C salvo casi locali”.

TEMPORALI DI CALORE RESTANO IN AGGUATO AL NORD – “La coperta anticiclonica risulterà tuttavia corta al Nord, dove avremo la possibilità per qualche rovescio o temporale in particolare su Alpi e Nordovest dove non si esclude qualche fenomeno anche intenso” – avverte Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com – “Sulla Liguria invece rimarrà attiva una certa variabilità, con nubi che a tratti potranno interessare le coste a causa del mare ancora freddo, con un contesto climatico dunque più fresco.”

ALCUNE DELLE CITTA' PIU' CALDE – “Tra le città più calde nei prossimi giorni segnaliamo Caltanissetta, Nuoro, Cosenza, Matera, Caserta, Benevento, Foggia, Sulmona, Roma, Frosinone, Perugia, Firenze, Bologna, Ferrara, Mantova, Rovigo, Trento, Bolzano. Tra le aree più fresche invece quelle lungo i settori costieri, in particolare versante adriatico e riviera ligure, ma in generale anche il Piemonte, specie occidentale e la Valle d'Aosta, che sarà la regione spesso più fresca di tutte complice l'instabilità più frequente.”

QUANTO DURERA' – “Al Sud l'ondata di caldo potrebbe essere decisamente duratura, almeno per tutta la prossima settimana. Caldo più modulato al Centronord: in particolare al Centro il picco è atteso fino a metà della prossima settimana, quando si attende un probabile calo termico soprattutto sulle tirreniche. Al Nord caldo più moderato ma spesso afoso, in particolare al Nordest, mentre al Nordovest nuovi passaggi instabili potrebbero favorire periodiche rinfrescate; probabile invece un generale calo delle temperature da mercoledì 12. Seguiranno comunque importanti aggiornamenti” – concludono da 3bmeteo.com