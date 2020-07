Meteo: caldo intenso in arrivo? Vediamo cosa dicono i modelli

Cosa c'è di vero sulla (Possibile) ondata di caldo a fine mese? E agosto, come sarà? Possiamo già dare qualche delucidazione?

Molte persone si chiedono giustamente quanto possa durare questo meteo così fresco e gradevole e quando arriverà un’ondata di calore. Alcune fonti già citano la possibile onda calda per la terza decade di luglio. È un’ipotesi lecita, confermata da alcuni modelli, ma pur sempre una possibilità e NON una certezza. Inutile poi affermare che in agosto ci sarà anticiclone africano con costanza: le basi per le tendenze meteo a lunghissimo termine lasciano grossi margini di incertezza e la scienza ci dice che stiamo entrando STATISTICAMENTE nel periodo più caldo dell’anno.

È lecito quindi pensare che la seconda parte dell’estate sia rovente? Nì: se da un lato il periodo da metà luglio a metà agosto è il più caldo dell’anno, dall’altro non è detto che SICURAMENTE cada in tal......https://www.meteogiuliacci.it/editoriali/meteo-caldo-intenso-arrivo-calma-vediamo-cosa-dicono-i-modelli