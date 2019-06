Mercoledì 12 giugno Cinema all'aperto a Lecco con Inside Out

Saranno disponibili per tutti i popcorn a offerta libera che saranno donate a Telethon

Mercoledì 12 Giugno, alle ore 21.15 in piazza Garibaldi a Lecco torna l'appuntamento dei mercoledì d'estate con "Cinema in piazza". Alla regia sempre LTM Lecchese Turismo Manifestazioni che in collaborazione con Telethon e il Comune di Lecco.



Il primo dei film in programma è Inside Out: la trama vede protagonista una ragazzina di 11 anni ed è un film che porterà gli spettatori in un luogo che tutti conoscono ma nessuno ha mai visto: il mondo all'interno della mente umana…. è molto più di una semplice favola co protagonisti i bizzarri personaggi colorati che popolano la testolina della giovane protagonista.

Una storia davvero originale e profonda che ha valso per il film 2 candidature e vinto un premio Premio Oscar, 1 candidatura ai David di Donatello e ha vinto un premio ai Golden Globes. Ingresso libero e quasi 400 sedie a disposizione.

Saranno disponibili per tutti i popcorn a offerta libera che saranno donate a Telethon per trovare una cura per le oltre 8000 malattie genetiche ad oggi conosciute.