Marginalità e disagio sociale: "Da regione 8 mln di euro"

La finalità è quella di garantire la presa in carico sociale delle situazioni di bisogno e di offrire risposte rapide e personalizzate ai bisogni complessi delle persone e delle famiglie in condizione di fragilità” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell'Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, la delibera per l’istituzione dei percorsi a favore di giovani e adulti a rischio di marginalità per la prevenzione e limitazione dei rischi nei luoghi di aggregazione e divertimento giovanile ed il contrasto al disagio sociale, attraverso interventi di aggancio, riduzione del danno e inclusione. Si tratta di una importante iniziativa che ha l’obiettivo di proseguire il percorso di rafforzamento di reti e filiere di servizi in grado di identificare e affrontare precocemente e preventivamente le situazioni di disagio sociale di giovani e adulti a rischio di marginalità.

“L’emergenza pandemica da Covid-19, l’aggravarsi della situazione geopolitica internazionale, la forte accelerazione dell’inflazione hanno peggiorato la condizione di fragilità e il rischio di esclusione sociale dei giovani e delle persone a rischio di marginalità. Con uno stanziamento di risorse complessive pari a 8 milioni di euro si intende garantire la realizzazione di interventi erogati da personale qualificato in luoghi diversificati a seconda della tipologia del bisogno territoriale.

Con l’approvazione di questo provvedimento, Regione Lombardia ha dato una risposta concreta a questo importante tema e, attraverso i progetti territoriali presentati dal partenariato composto dagli attori pubblici e dal terzo settore, si realizzeranno azioni per il contenimento e la risoluzione delle tensioni sociali in situazioni ed in contesti di rischio ed emarginazione; processi di inclusione ed integrazione destinati alle persone particolarmente svantaggiate e a rischio di esclusione sociale; interventi sia nell’ambito di interventi di outreach in strada e sul territorio sia nell’ambito di servizi offerti presso spazi neutri attivati ad hoc (drop-in) o in altri spazi dedicati; attività orientate al consolidamento e all'allargamento di una rete integrata e coordinata del sistema territoriale dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.

La finalità è quella di garantire la presa in carico sociale delle situazioni di bisogno e di offrire risposte rapide e personalizzate ai bisogni complessi delle persone e delle famiglie in condizione di fragilità” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.