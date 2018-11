Marco Gallo. Anche i sassi si sarebbero messi a saltellare

Una lettura coinvolgente, che percorre le varie fasi della vita di Marco, segnata dall’inizio dalla presenza di Gesù, coltivata con la preghiera, la ricerca, vissuta in famiglia e a scuola con convinzione e responsabilità.

Nel libro si propone la vita di Marco, nato il 7 marzo 1994 a Chiavari, residente a Casarza Ligure, con i genitori Antonio e Paola e le sorelle Francesca e Veronica.

La famiglia si trasferisce nel 1999 ad Arese, dove Marco frequenta la prima elementare, e l’anno successivo a Lecco, dove frequenta la scuola elementare parificata “Pietro Scola”.

In ogni pagina del suo “Diario” si rivela una nota fondamentale, che segna tutta la sua vita, purtroppo di breve durata, ma ricca di valori: la presenza di Gesù. Già nei primi anni, nella preghiera prima di addormentarsi, sente il bisogno di ringraziare Gesù, perché “ha inventato le cose”. Tra queste, Marco segnala in particolare gli alberi: l’amore per la natura, lo sguardo attratto dalle sue bellezze, “le rocce, gli spiazzi verdi, i fiori gialli, violetti”, come descrive durante le vacanze scolastiche nel cammino verso la Montanina, ai Resinelli, a soli sette anni! Da qui la passione per la botanica, “scienza stupenda”: Marco descrive con cura le piante del suo campo botanico, la cui varietà è “infinitamente bellissima”.

L’anno successivo, nell’estate, è attratto dalla “freschezza delle onde del mare”, dai pesciolini.

Riguardo alle materie scolastiche, Marco sottolinea il suo interesse per scienze, matematica e arte e per la sua professione futura è incerto tra architetto e qualcosa relativo alla botanica.

Nel novembre 2006 esprime la sua felicità per la festa dell’open day, con lo slogan “Tutta la realtà parla dell’infinito”: l’unione del lavoro di tutti lo esalta.

Nel settembre 2007 Marco inizia il Liceo scientifico “Don Gnocchi” a Carate Brianza, continua la sua partecipazione a GS e rileva come la “videoconferenza” con don Carrón non favorisce lo scambio interpersonale, come può avvenire fra un gruppetto di amici, in un luogo familiare.

Le sue riflessioni si concentrano sempre sul valore della vita, fatta di cose belle e brutte; ci sono delle scelte da fare, ma praticamente si dividono in due: il bene e il male. “La ricerca della felicità nel bene è senza dubbio la via più giusta”; “io sento ogni giorno il bisogno incontenibile di dare un significato anche ad una sola giornata”; “io sono la persona più felice del mondo. Vi voglio bene”. Riflette su ciò che gli accade e scrive : “Il mio ideale è Cristo... e lo sto conoscendo sempre di più”, grazie alla fede.

La partecipazione alla beatificazione di Giovanni Paolo II porta Marco a ricordare alcune espressioni significative del suo pontificato, in particolare che Gesù “ha parole di vita eterna” e scrive una lettera agli amici in cui descrive i sentimenti del suo animo.

Dopo la morte dell’amico Carlo Simoncelli, in seguito ad un incidente stradale, Marco scrive: “La vita è breve. Poteva succedere a me, a te. Non sprecarla”.

Nella seconda parte del libro sono riportati i ricordi di parenti, amici, insegnanti: sono episodi della vita quotidiana, in cui Marco rivela il suo rapporto con il mondo, gli interrogativi che sono suscitati, il suo desiderio di conoscere, di sapere, di approfondire, di esprimere con azioni e opere la sua fede.

Sabato 5 novembre 2011, Dies natalis: Marco viene investito mentre si reca a scuola in moto. La mamma e le sorelle, dopo la dolorosa notizia della morte, nella sua camera, accanto al letto, vicino al crocifisso, trovano scritto a matita: “Perché cercate tra i morti Colui che è vivo?”. Poi, nella cappella dell’ospedale, la Messa con l’omelia di don Pino Privitera, che dopo aver sottolineato come Marco abbia compiuto in pienezza il suo cammino, termina: “Marco è vivo!” Arriva l’inaspettata telefonata di Carrón.

L’omelia del funerale, sempre di don Pino, evidenzia il valore della compagnia per Marco, in cui lui comunicava, chiedeva, esortava, magari anche con la battuta spiritosa, ma sempre con riferimento a quel Gesù che ha sempre cercato e amato.

Il libro si chiude con la meditazione del card. Angelo Scola agli esercizi spirituali di Avvento a Milano, in cui legge la lettera di Marco inviata al settimanale “Tempi”, basata sulla presenza di Gesù. Seguono scritti di sacerdoti e amici che, con i ricordi, rivivono l’esperienza meravigliosa dell’amicizia con Marco, i doni ricevuti, la memoria da conservare.

Una lettura coinvolgente, che percorre le varie fasi della vita di Marco, segnata dall’inizio dalla presenza di Gesù, coltivata con la preghiera, la ricerca, vissuta in famiglia e a scuola con convinzione e responsabilità. Molto significative le foto riportate che indicano la sua vitalità, il suo sorriso che infondeva coraggio a tutti.

MARCO GALLO -Anche i sassi si sarebbero messi a saltellare – Itaca – euro 14.00