L'Unione Italiana Ciechi di Lecco alla Stramilano

Anche quest'anno l'U.I.C.I. ets-aps di Lecco ha partecipato alla Stramilano, accogliendo l'invito del Consiglio Regionale dell'Associazione stessa, e si adopererà per consolidare in futuro questo evento nel calendario annuale della sezione provinciale.

Il Presidente Andrea Sala afferma: sono contento, visto che siamo una piccola realtà provinciale, della sempre numerosa partecipazione di soci e amici, che ci accompagnano, in questa bellissima giornata di allegria e sport, indispensabile attività per la socializzazione ed integrazione. Sono sodisfatto anche, perchè aderiscono ogni anno persone di ogni età.

Aggiunge Stefanoni, referente provinciale e coordinatore della Commissione regionale sport, tempo libero e turismo dell'U.I.C.I., di condividere il pensiero del Presidente Andrea Sala e di considerare molto importante la nostra presenza con tutte le sezioni della Lombardia ad una manifestazione tanto famosa come la Stramilano, per renderci visibili alla collettività come persone con disabilità visiva, che desiderano vivere nello sport e nella quotidianità una cittadinanza attiva.