Lunedì 20 gennaio il prof. Zanetto spiega perché "Siamo tutti Greci"

Appuntamento nell’Aula Magna del Liceo “A. Manzoni” di via XI Febbraio 8 a Lecco.

La Delegazione di Lecco dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, AICC, vuole partecipare alla celebrazione della sesta edizione della"Notte Nazionale del Liceo Classico, proponendo una stimolante conferenza.

Lunedì 20 gennaio alle ore 21 (nell’Aula Magna del Liceo “A. Manzoni” di via XI Febbraio 8 a Lecco) il prof. Giuseppe Zanetto, ordinario di Lingua e Letteratura Greca all’Università degli Studi di Milano, spiegherà perché “Siamo tutti Greci”. È questo il titolo del suo ultimo libro (ed. Feltrinelli), che riprende una citazione del poeta inglese Percy Shelley. Il prof. Zanetto, in passato, è stato già ospite dell'AICC con l’affascinante presentazione del “Carme dei fratelli di Saffo”, venti versi in un papiro di collezione privata, fino a poco tempo fa del tutto ignoto.

Laureato nel 1974 in Letteratura greca presso l’Università degli Studi di Milano, il prof. Zanetto ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto di Filologia Classica della stessa Università dove, ricercatore dal 1981 ora è ordinario di Lingua e letteratura greca. È stato direttore del Dipartimento di Scienze dell’antichità della Facoltà di Lettere e Filosofia, della rivista ACME e della Biblioteca di Scienza dell’antichità e di Filologia moderna. È membro di importanti Collegi e Comitati scientifici. I suoi principali argomenti di ricerca sono l’epica arcaica, il teatro attico, l’epigramma e la prosa imperiale. Ha curato edizione critiche commentate di opere classiche e il volume Il romanzo antico (Milano, Collana “Radici” di BUR Rizzoli, 2009). Ha pubblicato un volume di itinerari letterari greci intitolato "Entra di buon mattino nei porti (Milano, Bruno Mondadori, 2012) e il volume su Apollo della collana “Grandi miti greci” del Corriere della Sera.

E' responsabile di molti progetti culturali e oltre cento sono i contributi, gli articoli, le recensioni e le curatele da lui prodotti. Numerose sono le monografie pubblicate sia su temi ampi, come i miti greci, il lessico dei romanzieri greci sia su opere specifiche di autori classici. L'ultimo suo lavoro è "Siamo tutti Greci ", il testo di cui si parlerà nella serata AICC del 20 gennaio.

Come sempre l'ingresso è libero e aperto a tutti.