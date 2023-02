Lombardia proroga al 28 Febbraio la scadenza del bando per la produzione idrogeno in aree dismesse

La produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse è l'obiettivo del bando che aderisci ad una misura del Pnrr, che promuove l'uso locale di idrogeno verde nell'industria, nelle piccole medie imprese e nel trasporto locale.

Regione Lombardia proroga (con decreto nr. 2239 del 17 febbraio) al 28 febbraio la scadenza prevista per partecipare al bando di 3,5 milioni di euro, che incentiva la produzione di idrogeno verde. Diversi quesiti, posti dalle Regioni e dalle imprese, sono infatti ancora in fase di approfondimento da parte del Ministero e la loro soluzione potrebbe consentire una maggiore partecipazione. Il bando regionale, approvato con decreto nr. 529 del 19 gennaio 2023, prevedeva quale termine per presentare la domanda il 23 febbraio 2023.

Favorire la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse è l'obiettivo del bando che aderisci ad una misura del Pnrr, che promuove l'uso locale di idrogeno verde nell'industria, nelle piccole medie imprese e nel trasporto locale.

Tutte le informazioni sul bando sono consultabili al link:

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/pnrr-bando-favorire-produzione-idrogeno-verde-aree-industriali-dismesse-RLT12023030184