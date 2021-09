Lombardia per il terzo mese in zona bianca

Il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e Iss conferma la Lombardia nella fascia di rischio più bassa

"La Lombardia supera il terzo mese in zona bianca. Anche oggi infatti il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e Iss conferma la nostra regione nella fascia di rischio più bassa".

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia. "Il tasso di incidenza per 100.000 abitanti - ha spiegato il governatore - si attesta su 35, quindi sotto il limite di 50, i posti letto in area medica al 7% (sotto la soglia del 15) e quelli in terapia intensiva al 4% (sotto la soglia del 10). Sono convinto che tutto questo sia merito dei cittadini lombardi che hanno saputo rispondere con grande responsabilità e senso civico alla pandemia che ci ha travolti per primi in Europa".

"Lo dimostra - ha concluso il presidente - la grande adesione alla campagna vaccinale e i comportamenti virtuosi che tutti continuano ad osservare anche ora che i contagi appaiono sotto controllo".