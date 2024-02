Lombardia, gli studenti Consiglieri per un giorno di nuovo in aula

Più di cento studenti questa mattina hanno “occupato” l’Aula del Consiglio regionale per il terzo appuntamento con “Consiglieri per un giorno”, un progetto di avvicinamento alla politica e alle istituzioni promosso dal Consiglio regionale della Lombardia.

Più di cento studenti questa mattina, giovedì 1° Febbraio, hanno “occupato” l’Aula del Consiglio regionale per il terzo appuntamento con “Consiglieri per un giorno”, un progetto di avvicinamento alla politica e alle istituzioni promosso dal Consiglio regionale della Lombardia.

Sei gli istituti lombardi convolti nella mattinata di oggi: IIS “Volta” di Lodi, IIS “Majorana” di Seriate (BG), Liceo artistico “Fantoni” di Bergamo, IIS Mantegna di Brescia, IPSS “Verri” di Busto Arsizio (VA) e IIS Mainone di Ponte Presezzo (BG).

Gli studenti hanno potuto vivere l’esperienza di una giornata da Consigliere regionale seduti sui banchi dell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli. “In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini e in cui la partecipazione al voto, nelle elezioni di qualsiasi livello, è bassissima, dobbiamo cercare di stimolare la curiosità dei più giovani verso le istituzioni – ha sottolineatoil Presidente del Consiglio regionale Federico Romani -. È questo l’obiettivo principale del progetto: investire sul futuro accompagnando i giovani attraverso un’esperienza di crescita all’insegna dei valori della democrazia e della conoscenza”.

“Consiglieri per un giorno” è un format che ha l’obiettivo di avvicinare le istituzioni ai giovani, coinvolgendoli in un percorso di educazione alla legalità, ma anche e soprattutto di conoscenza del ruolo e del lavoro dell’istituzione regionale. All’edizione di quest’anno hanno aderito circa 400 studenti di 16 scuole secondarie di II grado di 8 province lombarde.

Il progetto si concluderà in primavera con una seduta simulata di Consiglio regionale nella quale gli studenti, divisi in maggioranza e opposizione, presenteranno i loro progetti di legge che saranno discussi e votati in Aula.