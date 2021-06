Lombardia fondamentale il turismo montano

Assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni: "Regione considera fondamentale rilancio della montagna in chiave turistica"

"Regione Lombardia ribadisce ancora una volta l'importanza della montagna per la ripartenza e il rilancio dei nostri territori. La definizione dei comprensori sciistici e dei relativi Comuni è un passo fondamentale per sostenere concretamente il settore degli impianti, i maestri di sci e le imprese turistiche della neve". Così l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, commenta l'approvazione, da parte della Giunta, della delibera che definisce l'elenco dei comprensori sciistici e dei Comuni con i requisiti per accedere ai fondi del 'Dl Sostegni' (41/2021) e del 'DL Sostegni/bis' (73/2021). "I risultati ottenuti con il 'Dl Sostegni', con l'arrivo di importanti risorse per centinaia di famiglie e operatori localizzate nei comprensori - prosegue l'assessore Magoni - sono la prova tangibile di quanto il lavoro di squadra sia stato importante per aiutare un settore che più di tutti gli altri ha sofferto la crisi da pandemia".

"Dopo mesi di sofferenza, praticamente in lockdown lavorativo da due stagioni invernali, finalmente - conclude l'assessore Magoni - una buona notizia per quegli operatori turistici che sono il volàno dell'economia della montagna e che, con sacrificio e tenacia, rendono ancora più attrattivi e accoglienti i nostri territori".