Lombardia è Musica a Palazzo Pirelli la giornata finale

Sul palco i musicisti selezionati dai Conservatori lombardi

Si è conclusa all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli la seconda e ultima giornata di audizioni per il premio “Lombardia è Musica”, istituito dal Consiglio regionale per scoprire e valorizzare i giovani talenti sul territorio. Il premio è rivolto agli studenti degli otto Conservatori e Istituti di studi musicali parificati della Lombardia.

Se le esibizioni di ieri erano dedicate agli archi, quelle di oggi hanno avuto come protagonisti otto pianisti che si sono esibiti davanti alla giuria composta dai direttori degli istituti musicali.

Oggi si è aggiudicato il primo posto Josef Edoardo Mossali (Conservatorio Donizetti di Bergamo) che ha ottenuto il premio di cinque mila euro andando ad affiancare Sofia Manvati, vincitrice ieri della sezione archi dell’Istituto Monteverdi di Cremona.

“Anche le audizioni di oggi, con i pianisti in finale, ci hanno fatto vivere l’emozione di sentire all’opera giovani musicisti di talento e siamo molto contenti di poterli premiare, e anche con un riconoscimento di natura economica-ha detto il Vice Presidente Carlo Borghetti-. Il concorso è alla sua prima edizione dopo l’istituzione con legge regionale e vede sul palco l’alternarsi dei più bravi studenti dei nostri prestigiosi Conservatori: l’augurio è che la nostra iniziativa possa aiutarli in una carriera di successo a beneficio di tutta la comunità lombarda che potrà godere della loro musica. Non vedo l’ora di rivedere tutti i finalisti che hanno partecipato durante la cerimonia di premiazione che, così come stabilito con la giuria, si svolgerà nel mese di giugno al Conservatorio Verdi di Milano.”

Diego Petrella (Conservatorio Verdi di Milano) e Yi-Ling Wu (Conservatorio Marenzio di Brescia), che hanno conquistato il secondo e terzo posto, riceveranno rispettivamente tre mila e due mila euro. Agli altri finalisti verrà assegnato un riconoscimento di 800 euro per essersi classificati tra i migliori giovani musicisti lombardi.

Il premio “Lombardia è Musica” è stato istituito dal Consiglio regionale con legge regionale 8 del 28 aprile 2020. Il bando della seconda edizione è già aperto ed è dedicato agli strumenti a Fiato (riferita alla sola sezione legni) e a quelli a Pizzico (chitarra, mandolino, arpa, clavicembalo). Le audizioni degli studenti che saranno selezionati dai Conservatori nei prossimi mesi sono in programma nell’autunno 2021 a Palazzo Pirelli.

Vincitori Prima edizione Premio Lombardia è Musica

Primo posto - premio 5mila euro

Sofia Manvati violino Istituto Monteverdi di Cremona

Josef Edoardo Mossali pianoforte Conservatorio Donizetti di Bergamo

Secondo posto - premio 3mila euro

Tiziano Giudice violino Conservatorio Verdi di Milano

Diego Petrella pianoforte Conservatorio Verdi di Milano

Terzo posto – premio 2mila euro

Maria Grokhotova violino Conservatorio Verdi di Como

Yi-Ling Wu pianoforte Conservatorio Marenzio di Brescia

Finalisti – premio 800 euro

Sezione archi: Priori Leonardo (Conservatorio Marenzio di Brescia), Bramanti Giacomo (Conservatorio Donizetti di Bergamo), Bonaldo Martina (Conservatorio Campiani di Mantova) e Maccarini Giovanni (Istituto Vittadini di Pavia)

Sezione pianoforte: Dell’oro Riccardo (Conservatorio Verdi di Como), Trotta Isa (Istituto Monteverdi di Cremona), Rizzo Gabriele (Istituto Puccini di Gallarate - VA), Spolettini Niccolò (Conservatorio Campiani di Mantova) e Barisciano Umberto (Istituto Vittadini di Pavia)

Giuria premio “Lombardia è Musica” prima edizione

Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo – Alfonso Alberti

Conservatorio di Musica Luca Marenzio di Brescia - Luca Marchetti

Conservatorio Giuseppe Verdi di Como – Vittorio Rabagliati

Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi di Cremona - Anne Colette Ricciardi

Istituto Superiore di Studi Musicali Giacomo Puccini di Gallarate (VA) - Maria Clementi

Conservatorio Luca Campiani di Mantova - Salvatore Dario Spanò

Conservatorio di Milano - Massimiliano Baggio

Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini di Pavia - Paola Fre

Consiglio regionale della Lombardia - Emanuele Scataglini