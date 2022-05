Lombardia dal Pnrr 196 mln di euro per i più fragili

I progetti saranno attivati successivamente alla firma della convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a partire da giugno 2022 e dovranno essere completati entro il primo semestre 2026.

Un grande risultato per la Lombardia annunciato dall'assessore alle Politiche sociali commentando i 196 milioni di euro per i più fragili arrivati in Lombardia con il Pnrr.

"In Lombardia - ha detto l'assessore - sono arrivate risorse importanti dal Pnrr che consentiranno di realizzare progetti preziosi per le persone più vulnerabili. Parliamo di un totale di contributi pari a quasi 196 milioni di euro e di 314 progetti finanziati su 7 linee di attività. Un risultato che premia il grande lavoro svolto dal territorio e condotto in sinergia dalle istituzioni e dagli enti del Terzo settore. Scopo dei progetti finanziati è favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora".

"La Lombardia - ha proseguito - ancora una volta si conferma una regione attenta alle esigenze dei suoi cittadini e delle famiglie, una regione concreta e attiva: lo testimoniano i tanti progetti virtuosi che sono stati finanziati e che in questo caso serviranno per migliorare la qualità di vita delle persone più bisognose".

Destinatari delle risorse sono gli Ambiti territoriali, anche in associazione tra di loro, o singoli Comuni dove il relativo ambito non era interessato alla partecipazione diretta.

