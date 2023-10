Lombardia: contrasto allo spaccio con modello 'Boschi sicuri' funziona

Continuano le operazioni antidroga nei boschi comaschi e varesini, effettuati da Polizia di Stato e Carabinieri

"Continuano in maniera incessante le operazioni antidroga nei boschi comaschi e varesini. Azioni che vedono impegnati, blitz dopo blitz, la Polizia di Stato, i Carabinieri con il prezioso e decisivo ausilio dei reparti eliportati dei 'Cacciatori', la Guardia di Finanza e le locali forze di Polizia. Bene le ultime operazioni a Fino Mornasco (CO) e ad Appiano Gentile (CO) che hanno portato allo smantellamemto di bivacchi e all'individuazione di numerosi assuntori che saranno puniti con i fogli di via". Così il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni che elogia il lavoro delle forze di polizia impegnate incessantemente nel contrasto allo spaccio nei boschi lombardi.

"Assistiamo da tempo ad operazioni continue, simultanee e senza tregua con l'ausilio di visori notturni, sistemi di videosorveglianza e personale in borghese. - spiega l'esponente del governo - Lo Stato è forte, presente, deciso e alza il tiro nella lotta al degrado e nel contrasto alla droga nei boschi della Lombardia. Bene il modello 'Boschi Sicuri', messo in campo da mesi, che sta dando risultati straordinari. Un modello - conclude il sottosegretario leghista - che ci viene richiesto anche in altre province lombarde. Un modello che può essere preso in considerazione per il contrasto al fenomeno anche in altre zone del Paese".