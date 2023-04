Lombardia, autonomia prosegue l' iter per raggiungere l'obiettivo

"L'ormai prossimo approdo in commissione Affari costituzionali del Senato del Ddl sull'Autonomia è un'altra buona notizia, dopo il via libera ricevuto, sempre a Palazzo Madama, dalla commissione Bilancio. L'iter sta andando avanti, così come avevamo stabilito. Come Regione Lombardia stiamo seguendo ogni passaggio, pronti a fornire tutta la collaborazione possibile per raggiungere l'obiettivo di rendere concreta l'autonomia differenziata nel nostro Paese". Lo dichiara il sottosegretario all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, commentando la comunicazione odierna data in Aula dalla Presidenza del Senato, che ha annunciato il parere favorevole al Ddl sulla Autonomia differenziata rilevando che nulla osta e che "non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come espresso dalla legislazione vigente".

Questo pronunciamento, come ha spiegato il ministro per Autonomia e gli Affari regionali Roberto Calderoli, "permette l'approdo del provvedimento in prima commissione al Senato".