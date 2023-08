Lombardia: 4,2 mln a Comunità Montane e unione Comuni per servizi comunali

La giunta regionale, su proposta di Massimo Sertori, assessore a Enti locali e Montagna, ha dato il via libera allo schema d'intesa tra Regione Lombardia, Anci Lombardia e Uncem Lombardia, per il riparto della quota assegnata dallo Stato a Regione per l'associazionismo comunale.