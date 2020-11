L'occupazione dei cosacchi in Carnia e alto Friuli

Un nuovo incontro dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, oggi giovedì 12 Novembre che tratterà una delle pagine della storia italiana quasi o completamente sconosciuta

Continuano gli incontri dell'Associaizione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, con sede a Milano, oggi giovedì 12 Novembre, alle ore 17.00. Il tema trattato è "'occupazione dei cosacchi in Carnia e nell'alto Friuli" relatore dell'incontro Annamaria Crasti. Possibilità di collegarsi in diretta facebook al seguente indirizzo “https://www.facebook.com/groups/2559430654128300".

Il tema trattato riguarda l'occupazione della Carnia e zone dell'alto Friuli da parte dei cosacchi negli ultimi nove mesi della seconda guerra mondiale. Nell'Ottobre del 44 e aprile del 45 migliaia di cosacchi e caucasici furono trasportati dalla Russia all'Europa orientale nell'alto Friuli e nella Carnia con la promessa di creare una nuova "patria cosacca" allo scopo di mantenere le vie di comunicazioni con la Germania.

Per mesi i cosacchi cercarono di costruire nell'alto Friuli i loro villaggi cercando di riproporre costumi, religione e tradizioni. L'epilogo sarà tragico, a fine Aprile 45 quando tutto è ormai perduto 40 mila tra militari e civili dopo l'ultima battaglia di Ovara, riparano in Austria sperando in un ultima disperata resistenza.

Alla fine si consegnano agli inglesi sperando in una resa onorevole, ma questi con l'inganno li consegnano ai Russi, sarà una mattanza.