L'Italia sacra straordinaria e misteriosa

Luigi Ferraiuolo invita il lettore a riscoprire attraverso la lettura luoghi misteriosi e ricchi di tradizione

Luigi Ferraiuolo giornalista ed editorialista di TV2000 autore del libro “Italia sacra straordinaria e misteriosa” edizioni San Paolo (20,00 euro – pag. 348) invita il lettore ad immedesimarsi in un esploratore simile a un moderno “Indiana Jones”.

Il libro come scrive l’autore “è un viaggio nei luoghi dove lo stupore è di casa”. Un’opera che vuole essere una guida per conoscere luoghi sacri esistenti in Italia e per la maggior parte sconosciuti.

Una vera caccia al tesoro per scoprire tesori come la casa di Babbo Natale, la Sacra di San Michele che ispirò "Il Nome della Rosa" di Umberto Eco a Villa Palagonia in Sicilia; la Madonna della Guerra a Scicli alle Triremi di Caligola; alle anime del Purgatorio nascoste nel cuore di Roma.

Scoprire i tesori nascosti nelle nostre città come la Chiesa delle ossa a Milano, la casa dei Re Magi, la Sacra Sindone a Torino, pagina dopo pagina un viaggio straordinario nell’Italia sacra che immerge il lettore in un mondo fantastico senza tempo.

L’autore esalta luoghi poco conosciuti ma non meno ricchi di storia e cultura. Si addentra in abbazie, chiese, ville, monasteri che per molto tempo sono rimasti inesplorati. Il merito dell’autore è di saper raccontare tradizioni millenarie, riti che si celano in questi luoghi misteriosi.

Luoghi che l’Unesco si impegna a tutelare in quanto siti unici rispetto alla globalizzazione. Ferraiuolo nel suo libro guida il lettore a riscoprire tesori e tradizioni di un Italia tanto sconosciuta quanto misteriosa.