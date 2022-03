Allestito dal 19 al 26 marzo a Milano in piazza Città di Lombardia, Milano la mostra itinerante per il centenario della Lilt

In occasione della ricorrenza per il centenario della LILT Lega italiana per la lotta contro i Tumori, l’Unione Regionale delle LILT Lombardia di cui l’Associazione Provinciale di Lecco è attuale coordinatore, ha allestito dal 19 al 26 marzo a Milano in piazza Città di Lombardia, Milano la mostra itinerante “LILT.

Nel futuro da 100 anni”, organizzata a livello centrale dalla Lilt nazionale. Un racconto per immagini della LILT che ripercorre la storia della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e di tutti i suoi protagonisti, dei momenti salienti di questi cento anni, del rapporto con le istituzioni e dei personaggi che hanno segnato i passi della Lilt nella sua storia, come ad esempio il Prof. Veronesi e il Prof. Pietro Bucalossi.

Il 21 marzo alle ore 12.30 si svolgerà l’inaugurazione da parte della Dott.ssa Letizia Moratti, vicepresidente Regione Lombardia e assessore al Welfare e del Chirurgo Prof. Francesco Schittulli, presidente LILT Nazionale. Contestualmente alla mostra, è in programma il 23 marzo un seminario che vuole essere un bilancio e rilancio dei contenuti del Protocollo fra Regione Lombardia e Unione regionale LILT lombarde per lo sviluppo di programmi relativi alla promozione di stili di vita e prevenzione di fattori di rischio anche nei luoghi di lavoro. I volontari e le volontarie della Lilt Associazione Provinciale di Lecco, saranno presenti come Staff alla mostra nella giornata di sabato 26 marzo.