Letta e Bray a Lecco per il convegno “Europa siamo noi”

Il 5 aprile al Campus cittadini un appuntamento organizzato da Csv, Comune, Api, Sindacati, Politecnico, Confcooperative e Fondazione Comunitaria,

Si parlerà di Europa e del suo futuro il 5 aprile nell’aula magna del Politecnico di Lecco. “Europa siamo noi” è il titolo del convegno organizzato dal Centro di servizio per il volontariato (Csv) Monza Lecco Sondrio in collaborazione con il Comune di Lecco, il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, Api Lecco, le organizzazioni sindacali territoriali Cgil, Cisl e Uil, Confcooperative dell’Adda e Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus.

Massimo Bray

L'appuntamento vedrà tra i relatori anche l'ex presidente del consiglio Enrico Letta e l'ex ministro Massimo Bray, rispettivamente in qualità di direttore della scuola di Affari internazionali Università “Sciences Po” di Parigi e di direttore generale della Treccani.

Ad aprire il convegno in programma alle ore 17 i saluti istituzionali del Sindaco di Lecco Virginio Brivio, del Presidente del CSV Monza Lecco Sondrio Filippo Viganò e del Prorettore del Politecnico di Milano, Polo territoriale di Lecco, Manuela Grecchi. Seguirà poi l'intervento di Letta che, prendendo spunti dal suo libro “Ho imparato. In viaggio con i giovani sognando un’Italia mondiale”, proporrà una riflessioni sulle origini e sullo sviluppo dell’Unione Europea.

Spazio poi a una tavola rotonda, moderata dal direttore de Linkiesta Francesco Cancellato, con Massimo Bray per un focus sul cultura e formazione, Corrado Alberto, presidente API Torino, che porterà la voce del mondo produttivo, Vincenzo Costa, membro dell’esecutivo del Forum del Terzo Settore e Paola Gilardoni, segreteria CISL Lombardia in rappresentanza del mondo del lavoro.

A promuove questo appuntamento il Csv: «In un periodo di disagio sociale ed economico – spiega il presidente Viganò - nonché di enormi pressioni sui bilanci governativi, il terzo settore e il volontariato rappresentano una risorsa unica per la risoluzione dei problemi sociali ed economici e l'impegno civico in Europa. Occorrono politiche di sostegno alle persone che vivono questo disagio, che sviluppino e organizzino gli attori del terzo settore in forme collaborative, innovative e intelligenti, valorizzandone le competenze, il ruolo, la partecipazione».

Esempio di integrazione è certamente il campus lecchese del Politecnico: «Da trent'anni – sottolinea il prorettore Grecchi – Lecco è il polo multietnico e multiculturale della nostra Università. Viene da chiedersi dove saremmo oggi senza Europa. Bisogna capire come far si che l'Unione Europea sia protagonista sugli scenari internazionali».

Corrado Alberto

Proprio il mercato europeo ha permesso alle nostre aziende di reggere alla crisi: «Le piccole e medie imprese – evidenza Mauro Gattinoni, direttore di Api Lecco – hanno retto questi anni difficili perché l'Europa è diventato il mercato di riferimento. L'Unione Europea è un tutt'uno da cui non ci si può astrarre, che incide con regole, direttive e posizionamenti, è la soluzione per molti temi come reti, viabilità, infrastrutture, antitrust».

Un'iniziativa che vede i Comune di Lecco tra gli organizzatori: «Il convegno - spiega l'assessore alla Cultura Simona Piazza - nasce dalla forte volontà di istituzioni e associazioni di confrontarsi su che cosa sia per noi oggi l’Europa e su cosa potrà rappresentare per i giovani di domani. Cercheremo, attraverso la riflessione di autorevoli attori del mondo economico e culturale del nostro paese, di ritessere il significato e il senso dell’identità europea, di comprendere insieme i fattori che hanno portato a un'Italia sempre più ripiegata su se stessa e quali possano essere le azioni in grado di rilanciare il ruolo del nostro paese all’interno di una nuova Europa, capace di affrontare le più grande sfide di oggi: l’immigrazione, il declino economico-culturale e la sostenibilità ambientale».

Il convegno vede anche la partecipazione dei sindacati: «Le organizzazioni sindacali italiane – commenta Francesca Seghezzi, della segreteria della Cgil di Lecco - hanno da sempre sostenuto la necessità di rafforzare ulteriormente la dimensione politica ed economica dell'Unione Europea, con una più forte dimensione sociale, per questo ritengono che le elezioni europee siano cruciali per il futuro dei cittadini europei: anche a livello locale, dunque, stanno sviluppando azioni conoscitive e di sensibilizzazione».

Proprio la vicinanza di questo appuntamento alle elezioni europee di fine maggio, l'estrazione politica di alcuni dei relatori (Letta e Bray sono stati presidente consiglio e ministro di un governo Pd) e l'idea di fondo di Europa sottesa all'appuntamento del 5 aprile, farebbero pensare a una connotazione politica dell'evento. Ipotesi respinta dall'assessore Simona Piazza: «Letta e Bray sono ex rappresentanti del Pd di un governo precedente e prenderanno parte al convegno con altri incarichi, in virtù delle loro grandi competenze nei rispettivi campi. Certamente sono state scelte delle persone che credono nell'Unione Europea, ma non è un evento partitico o politico. Non si deve vedere quello che non c'è».