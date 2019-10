Dopo la Leopolda 10: anche a Lecco i giovani renziani

Giulia Vitali: "L'Italia deve ripartire dai giovani per costruirsi un futuro"

Giulia Vitali, 24 anni, lecchese si è iscritta ai "Millennials", la sezione giovanile di Italia Viv, il neo partito di Matteo Renzi. Racconta così la sua esperienza alla Leopolda 10.



Nel mese di agosto, ho partecipato alla scuola "Meritare l'Italia", organizzata da Matteo nella pittoresca regione della Garfagnana in Toscana.

Come in un incubatore di idee, Barga, tra il 21 e il 24 agosto è diventata, la tavola rotonda intorno alla quale abbiamo discusso, tra giovani under 30, di valori politici, sociali e culturali. Già da quei giorni, durante la crisi di governo agostana, si poteva percepire una forte aria di innovazione e cambiamento, che con energia travolse tutti i partecipanti. Ciò avvenne alla fine di agosto, nonostante Italia Viva non fosse ancora nata... immaginatevi lo spirito della Leopolda appena trascorsa. La decima edizione dell'evento politico fiorentino non ha smentito questo sentore di entusiasmo.

Ho preso parte alla kermesse per tutti e tre i giorni, da venerdì a domenica, conoscendo tanti altri giovani, e meno giovani, provenienti da tutta l'Italia. E' stato un evento pieno di studio e confronto, a partire dalla prima sera, passando per i tavoli del sabato mattina - ho partecipato a quello organizzato da Edoardo Fanucci sui giovani e il lavoro - fino alle 13.00 della domenica seguente, quando Matteo ha chiuso le danze pronunciando il suo discorso davanti alla platea.

Tanti i partecipanti, ma altrettanti i relatori che sono saliti sul palco. Da Marco Fortis, professore presso l'Università Cattolica di Milano e vicepreside della Fondazione Edison, a Isabella Conti, esplosiva e giovanissima sindaca di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, che ha parlato di sostegno alle donne e asili nido gratuiti per tutti. Non sono mancati professori del Politecnico esperti di urbanistica e trasporti ecosostenibili, perché necessario è ripartire dalle nostre città per tornare a viverle bene e in salute, i rappresentanti del terzo settore, i sindaci attivi sul territorio, che hanno parlato del loro prezioso impegno, esperti e appassionati d'arte e cultura e chiunque avesse un progetto o un’idea da proporre.

Esatto un'idea, perché si è parlato di idee, di progetti, ma anche di sogni e desideri, così come di obiettivi, tutto partendo dall'analisi e dallo studio, dalla ricerca e dall'approfondimento per un ritorno ai contenuti in un periodo dove in politica, sembra avere successo chi è in grado di alzare di più la voce e di fare appello alle paure dei cittadini. Non abbiamo mai parlato di paura o di tristezza, ma abbiamo parlato di futuro con allegria e serenità, ed è per questo che chi ha definito la Leopolda come il Papeete, si è sbagliato sin dall'inizio, non ci ha capiti facendo un grosso errore. Italia Viva si impegna a discutere idee e progetti, non per dare ultimatum al governo di cui è parte della maggioranza, ma per poter migliorare i progetti dell'Italia che verrà, per poter costruire al meglio l'Italia del 2029, l'Italia delle nuove generazioni l'Italia delle grandi sfide ambientali, infrastrutturali ed economiche.

Io un sogno, un'idea, un progetto ce l'ho. Ho visto tanti ragazzi della mia età partire ed andare a lavorare all'estero, perché l'Italia e il suo mercato del lavoro erano disposti ad assorbirli, lavorativamente parlando, ma a stipendi molto bassi, con i quali sarebbe stato difficile riuscire ad arrivare a fine mese senza chiedere ai genitori un aiuto. Immaginiamoci se a ciò si fosse aggiunta la necessità di dover pagare un affitto, la spesa e magari, perché no, i pannolini per un bambino.

Come non biasimare chi fa le valigie e dopo anni di studio qualificante in Italia prende l'aereo e vola via? Chi, avendo le possibilità di andarsene altrove, non dovunque, ma dove il sacrificio e la dedizione vengono riconosciuti, deciderebbe di trattenersi in un paese che dopo anni di sacrifici economici e di impegno personale, viene sottopagato o non pagato per nulla, per quanto passa piacergli il lavoro che fa? E' per questo che io sogno un'Italia che tutela i giovani, studenti e lavoratori, che cerca di sostenerli avvantaggiandoli e regalando loro ali per poter crescere e spiccare il volo. Ma non su un aereo, pronto a portarli lontano, bensì qui nel paese dove sono cresciuti, che sono costretti ad abbandonare, nonostante tutti i cittadini nel mondo lo guardino con gli occhi pieni di bellezza.

Io un sogno ce l'ho, permettere ai miei fratelli più piccoli e a coloro che verranno dopo di loro, di sentirsi apprezzati e valorizzati nella comunità che, come una piccola maiolica in un mosaico, contribuiscono a caratterizzare. Il mio sogno è quello di vedere le persone più deboli e vulnerabili, essere messe sullo stesso piano di coloro che sono stati capaci di costruirsi il loro futuro o hanno avuto la fortuna di farcela. Sogno un paese che tuteli tutti, senza distinzione, che tratti realmente ciascuno nello stesso modo, senza distinzione d'età, di sesso, di provenienza o di colore della pelle e che sia un paese meritocratico e giusto, perché solo così può permettere ai suoi cittadini di crescere nella bellezza di fare ciò per cui si ha passione.