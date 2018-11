Leggermente OFF al via il 19 novembre con Massimo Recalcati

L'appuntamento, dal titolo "La vita in gioco: il desiderio è adolescente?", si terrà in Camera di Commercio.

Toccherà allo psicanalista Massimo Recalcati lanciare in anteprima l'edizione 2019 di Leggermente. L'appuntamento, dal titolo "La vita in gioco: il desiderio è adolescente?", è fissato per lunedì 19 novembre, presso l'auditorium Casa dell'Economia di via Tonale 28/30 a Lecco.

L'incontro, che inizierà alle ore 21 ed è a ingresso libero, è organizzato da Jonas Lecco (che con questo evento di fatto inaugura la sua sede di corso Martiri della Liberazione 102/A: sito www.jonasonlus.it; email lecco@jonasonlus.it; tel 3385660562), in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio del Comune di Lecco e con il supporto di Leggermente e della Camera di Commercio di Lecco.

Il programma prevede in apertura l'intervento di Simona Viganò, psicologa e responsabile Jonas Lecco; seguiranno poi i saluti di Riccardo Mariani, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lecco e di Antonio Peccati, presidente Assocultura Confcommercio Lecco.

"E' con grande piacere - spiega l'equipe lecchese - che Jonas, il centro di clinica psicoanalitica per la cura dei sintomi contemporanei, annuncia ufficialmente la sua presenza nella città di Lecco ospitando Massimo Recalcati, psicoanalista e saggista fondatore, nel 2003, di Jonas Onlus. Nei suoi 15 anni di vita l'esperienza di Jonas ha visto una continua evoluzione sia in termini di presenza di sedi sul territorio nazionale, sia in termini di ricerca teorica intorno alle tematiche del disagio nell'epoca contemporanea. Per l'occasione abbiamo chiesto al nostro fondatore di articolare, nella serata del 19 novembre, il tema chiave del percorso di Leggermente (“In gioco”) con un aspetto del disagio contemporaneo del quale la nostra equipe si è occupata con particolare attenzione nel corso degli ultimi mesi, ovvero il tema dell'adolescenza.

Il titolo scelto da Massimo Recalcati “La vita in gioco: il desiderio è adolescente?” promette di indagare, con la raffinatezza teorica e la capacità comunicativa che contraddistinguono il suo lavoro, i risvolti più sottili di un'età fra le più delicate dell'esistenza umana: l'età delle grandi potenzialità per il futuro, ma anche quella del disorientamento, della fatica di crescere e confrontarsi con un mondo profondamente mutato rispetto al passato. Pensiamo che questa serata possa rappresentare un'occasione preziosa, per noi tutti e per la cittadinanza, di riflettere sulla costruzione del futuro, occupandoci di coloro che saranno gli adulti di domani".

Il presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati commenta: "La serata del 19 novembre, che si inserisce nel format Leggermente OFF che diventerà sempre più di attualità per noi, rappresenta un appuntamento importante per diversi motivi. In primis perché avremo l'opportunità di lanciare il tema dell'edizione 2019 di Leggermente, la manifestazione organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, con la collaborazione di Camera di Commercio, Comune e Provincia di Lecco: la decima edizione, prevista per il mese di marzo, avrà come leit motiv "In gioco".

Inoltre questa anteprima ci darà la possibilità di tornare a ospitare a Lecco all'interno di Leggermente un personaggio del calibro di Massimo Recalcati da cui ci aspettiamo un contributo originale e stimolante su un argomento così di attualità come quello scelto per la prossima edizione. Siamo certi che Lecco saprà rispondere ancora una volta a una proposta culturale di così alto livello. Infine con piacere a nome dell'associazione diamo il benvenuto a Lecco a una realtà di assoluto valore come il Centro Jonas".