Lecco si conferma decima in Italia nella classifica del reddito

Il reddito imponibile procapite 2017 a livello italiano è di 19.500 euro.

I dati diffusi da Ministero dell’Economia e delle Finanze Mef sui redditi del 2017 evidenziano che in Italia il reddito imponibile pro capite (al netto delle eventuali detrazioni) è di circa 19.500 €, sostanzialmente identico a quello rilevato nel 2016 (-0,06%). Tale dato conferma le analisi fornite dal Ministero stesso sul reddito complessivo dove si evidenzia un dato medio di circa 20.670 €, in calo dell’1,3% rispetto al 2016.



Secondo l'elaborazione di TWIG Srl, un’agenzia di data management, Lecco è decima in Italia per livello di reddito con 24.741 euro di reddito imponibile pro capite.



Tra i comuni lecchesi:



I comuni più scuri hanno reddito più alto





- superano i 24 mila euro: Montevecchia (28.791 euro), Imbersago (26.728), Lomagna (26.378), Sirtori (26.029), Ello (25.862), Merate (25.454), Varenna (25.129), Malgrate (24.960), Barzanò (24.828), Lecco (24,741), Cernusco (24.446), Galbiate (24.223), Calco (24.096), Casatenovo (24.070) e Pescate (24.025)

- infondo alla classifica, nella fascia tra i 15.000 e i 18.000 euro: Pasturo, Valvarrone, Parlasco, Sueglio, Vendrogno, Pagnona e Casargo.



Aumentano le differenze fra Nord e Sud Italia

L'analisi del reddito pro capite evidenzia che il Nord è sempre più ricco e il Sud sempre più povero. Focalizzandosi sul reddito imponibile pro capite, a livello regionale non si registrano grandi scostamenti rispetto allo scorso anno: infatti si confermano le posizioni delle tre Regioni “più ricche” (Lombardia, Emilia Romagna e Lazio) e delle tre Regioni al fondo della classifica (Basilicata, Molise, Calabria). Ai piedi del podio, la Regione Trentino Alto Adige supera il Piemonte; da segnalare l’importante balzo indietro della Regione Liguria che in un anno perde 3 posizioni a favore di Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Veneto.



Come lo scorso anno, la Regione che registra la maggior crescita del reddito medio risulta essere il Trentino Alto Adige (+407) seguito dalla Lombardia (+104). Solo altre 3 Regioni hanno migliorato il reddito medio (Valle d’Aosta (+44), Emilia Romagna (+14) e Veneto (+6)), mentre le restanti 15 hanno visto peggiorare il loro dato. La peggiore performance in termini di variazione del dato 2016/2017, la fanno registrare Liguria (-192), Basilicata (-183) e Sardegna (-176

Il triangolo Milano-Bergamo-Monza è il più ricco d’Italia

Conferme anche per quanto riguarda la classifica dei primi 10 capoluoghi di provincia: Milano, Monza e Bergamo occupano le prime tre posizioni. Nuovo passo avanti di Bologna che dalla 7° posizione si attesta al 6° posto, superando Padova.

Comune Reddito imponibile pro capite 2017 Posizione 2017 Posizione 2016 Variazione 2017-2016 Milano 31.279 1 1 = Monza 27.908 2 2 = Bergamo 27.225 3 3 = Pavia 26.337 4 4 = Treviso 25.698 5 5 = Bologna 25.321 6 7 1 Padova 25.286 7 6 -1 Parma 25.086 8 8 = Roma 24.830 9 9 = Lecco 24.741 10 10 =

Concentrandosi a livello comunale, interessanti sono i movimenti rilevati nella top 10 dei Comuni più ricchi d’Italia. Lo scettro di Comune più ricco d’Italia torna, dopo un anno, a Basiglio (MI), seguito da Cusago (MI) e da Lajatico (PI), che perde 2 posizioni. Si ferma ai piedi del podio Pieve Ligure (GE), che recupera 8 posizioni passando dal 12° al 4° posto. Fa capolino in top 10, recuperando 7 posizioni, anche Campione d'Italia (CO). Conferme negli ultimi posti della classifica, dove i piccoli Comuni di Cursolo-Orasso (VB), Val Rezzo (CO) e Falmenta (VB) occupano le ultime tre posizioni con un reddito medio rispettivamente di 5.018 €, 5.572 € e 6.184 €.







La ricchezza è concentrata nelle mani di pochi

L’analisi dei redditi italiani conferma anche per il 2017 che la maggior parte della ricchezza è concentrata nelle mani di pochi: il 43% degli italiani guadagna meno di 15mila euro lordi annui, mentre solo il 4% guadagna più di 60mila euro annui. Piccole differenze si registrano nelle fasce intermedie, dove i contribuenti che guadagnano tra 15-29mila euro passano dal 37% al 36%, mentre quelli che si collocano tra i 30 e i 60 mila euro passano dal 16% al 17%.

Ampiezza Centro Reddito imponibile pro capite 2017 Reddito imponibile pro capite 2016 Variazione

2016-2015 < 5mila ab. 17.061 17.083 -22 Da 5 a 25mila ab. 18.470 18.480 -10 Da 25 a 50mila ab. 18.806 18.894 -88 Da 50 a 100mila ab. 19.180 19.325 -145 Da 100 a 250mila ab. 21.662 21.507 155 >= 250mila ab. 24.280 24.213 67 Totale Italia 19.502 19.514 -12

Aldo Cristadoro, data manager e CEO TWIG Srl: “Dai dati sui redditi degli italiani del 2017 colpiscono due cose, in particolare. La prima è l’aumento del divario tra il Nord e il Sud del Paese; la seconda è che si cronicizza una profonda differenza tra centri urbani e periferie. Infine, si nota come le Regioni che crescono di più sono quelle che hanno una chiara vocazione industriale e con una forte propensione all’export”.