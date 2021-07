Lecco mezza Estate a tutto sprint per il Planetario

Tante iniziative nella struttura di Palazzo Belgioioso

Tra fine luglio e inizio agosto sono molte le iniziative per il pubblico nella struttura di Palazzo Belgiojoso. Venerdì 16 luglio, alle ore 21, l’astronomo Stefano Covino cercherà di rispondere a una domanda intrigante: che cosa succederebbe se superassimo la velocità della luce?

Sappiamo tutti che è impossibile, almeno in riferimento allo spazio locale. Ma qualche possibile scappatoia, almeno teorica, è offerta dalla teoria della relatività generale di Einstein. Covino parlerà soprattutto di che cosa accade avvicinandosi a quella velocità, e della sua natura così assoluta. Il titolo della serata è “Alla velocità della luce…. E oltre?”.

Un appuntamento veramente nuovo e suggestivo è previsto per martedì 20 luglio alle 21. Si tratta di un’ulteriore serata del ciclo “L’universo dentro e fuori di me”, intitolato “Sotto un unico cielo”: un incontro sotto la volta stellata della cupola ascoltando il proprio respiro alla ricerca della consapevolezza di sé. A condurlo le istruttrici Odaka-Yoga Cecilia Corti e Anna Dell’Era.

Venerdì 30 luglio tornerà Luca Perri con “La scienza di Star Wars”, sempre alle 21, mentre venerdì 6 agosto Gianpietro Ferrario tratterà il tema più sentito di quel periodo: le Lacrime di San Lorenzo, le stelle cadenti che tutti osservano il 10 agosto, ma che in realtà sono visibili per molti giorni, con un picco il giorno 12. Da lunedì 19 a venerdì 23 luglio si svolgerà il campus per ragazzi di terzo livello. Per informazioni chiamare il 328.8985316 (Loris Lazzati).

Concludiamo con un’importante notizia di servizio, dovuta purtroppo a un imprevisto: è stata annullata la serata di venerdì 23 luglio, dedicata al complottismo lunare, a causa di una sovrapposizione con un evento non rimandabile previsto dal Comune e che richiede l’utilizzo del cortile del Belgiojoso. Ricordiamo infine che per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione all’indirizzo planetariolecco@gmail.com