Lecco: in via Adda i Promessi Sposi come non si erano mai visti

Questo particolarissimo intervento troverà spazio nei pressi del Ponte Kennedy.

Si chiamano anamorfosi e sono delle immagini, per così dire distorte, in grado di acquistare la sagoma e l'apparenza voluta solo quando osservate da un determinato punto di vista. È questa la tecnica che verrà utilizzata per realizzare uno degli interventi previsti nell’ambito del progetto "Lecco tra lago e montagna: viaggio nella terra dei Promessi Sposi” co-finanziato da Comune di Lecco e Regione Lombardia nell'ambito dell'iniziativa regionale “Cult city”, finalizzata a rafforzare l'attrattività turistica valorizzando nei capoluoghi le diverse specificità territoriali.

Questo particolarissimo intervento troverà spazio nei pressi del Ponte Kennedy, lungo via Adda: una lunga serie di scene fra le più salienti tratte dal romanzo capolavoro di Alessandro Manzoni "I Promessi Sposi" saranno dipinte con questa tecnica lungo la ringhiera che fa da cornice al camminamento di via Adda.

“La chiave di lettura di ciascuna delle numerose iniziative presenti all’interno del progetto di Cult City è la promozione del territorio e della nostra città, specialmente in chiave turistica – ricorda l’assessore al turismo del Comune di Lecco Francesca Bonacina -. Con questo intervento, iniziato già nei giorni scorsi con la riverniciatura della ringhiera di via Adda, aggiungiamo un altro tassello al mosaico di Cult City”.

“Con il linguaggio insolito e affascinante dell'anamorfosi, i Promessi Sposi tanto cari alla città di Lecco, e attraverso i quali passa una parte importante della promozione del nostro territorio in chiave culturale, saranno presenti anche in via Adda - commenta l’assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza –. Una bella iniziativa che caratterizza una volta in più, la nostra bella città, in chiave Manzoniana”.