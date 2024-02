Lecco finisce dopo 11 anni l'attesa per il nuovo ponte Manzoni

L’investimento da 35,6 milioni di euro garantirà l’apertura al traffico entro il 2025.

Oggi, venerdì 16 Febbraio, al Mit si è riaggiornato il tavolo per il “quarto” ponte Manzoni, un’opera strategica per il territorio lecchese e in particolare per i comuni di Lecco e Pescate. Matteo Salvini, vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha garantito la posa della prima pietra del nuovo ponte il primo di marzo. E ha precisato di voler partecipare alla cerimonia per il via ai lavori, dopo 11 anni di attesa. L’investimento da 35,6 milioni di euro garantirà l’apertura al traffico entro il 2025.

Oltre al Ministro Matteo Salvini e ai tecnici del Mit e di Anas erano presenti al tavolo l’Assessore di Regione Lombardia Claudia Terzi e il sottosegretario Mauro Piazza, il Presidente della provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il suo Vice Mattia Micheli, i sindaci di Lecco, Pescate e Valmadrera.

Alla Provincia di Lecco il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anche comunicato il finanziamento di un’altra opera molto rilevante sulla SS 36, il consolidamento della galleria di Monte Piazzo, i cui lavori potranno così partire nelle prossime settimane, anche grazie alle misure volute dal Ministro Salvini nel recente “decreto Olimpiadi”.