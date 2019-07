Lecco e la grande occasione delle Olimpiadi 2026

Rossi: priorità alla Statale 36 e alla Lecco-Bergamo; fondi per sistemare gli alberghi; possibilità di ospitre allenamenti.

A pochi giorni dall'assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina, con gare in programma anche in Valtellina, anche a Lecco si inizia a immaginare come potersi inserire nella grande avventura dei giochi olimpici.

A Palazzo Bovara si è infatti tenuto l'evento "Lecco Olimpica La grande occasione di una città", promosso dal consigliere comunale Filippo Boscagli con la partecipazione di Antonio Rossi, sottosegretario di Regione Lombardia per le Olimpiadi, del vice sindaco Francesca Bonacina, del Presidente della Provincia Claudio Usuelli,​ del Consigliere Regionale Mauro Piazza, Marco Riva della giunta regionale del Coni. Gianni Menicatti per il Panathlon lecchese e rappresentanti del mondo economico.

Antonio Rossi ha ricordato la storia della candidatura italiana: “Tutto è partito dopo che il Coni aveva detto no alla candidatura di Roma 2024. Dovevamo recuperare un po' di credibilità e, quindi, all'indomani dell'eliminazione dell'Italia dai Mondiali con il pareggio con la Svezia a San Siro, con il presidente del Coni Malagò, il governatore Maroni e il sindaco Sala si è pensato di chiedere al Cio di assegnare a Milano la sessione 2019, quella in cui si sarebbe dovuto assegnare le Olimpiadi 2026. Così che si è verificata”.

“Vedendo come lavoravamo – continua – il Coni ci ha chiesto di presentare una candidatura di Milano e Lombardia per i Giochi 2026. In quell'ottica si era anche pensato di organizzare il salto con il trampolino sull'Orscellera a Bobbio e utilizzando la pista di fondo per la combinata nordica I problemi erano comunque tanti. Poi la candidatura è diventata a tre con Torino e Cortina e alla fine ridotta a due, con Lombardia e Veneto che si sono fatte carico delle garanzie economiche che il Governo non voleva dare”.

Un'edizione delle Olimpiadi che dovrà sfruttare gli impianti esistenti: “Sarà la prima edizione dei Giochi che rispetterà i parametri del Cio su sostenibilità economica e ambientale. Saranno sfruttate tutte le strutture che hanno già organizzato mondiali e coppe del mondo. Dei 14 impianti 13 già ci sono, c'è solo da costruire il palazzetto dello sport a Rogoredo che sarà a carico dei privati ed era già in previsione”.

Milano ospiterà la cerimonia d'apertura a San Siro, l'hockey maschile a Rogoredo, l'hockey femminile al Palasharp e short track e pattinaggio artistico al Forum di Assago. Media center alla Fiera di Rho. Villaggio atlete da 1300 persone in zona scalo Porta Romana. In piazza Duomo la medal plaze.

In Valtellina invece: sci alpino maschile a Bormio, freestyle e snowboard a Livigno dove sarà realizzato anche un villaggio per atleti al 70% costituito da casette smontabili, poi donate alla protezione civile regionale, e per il 30% da una foresteria che rimarrà per atleti che vorranno allenarsi in altura.

Per Lecco nessuna gara, ma l'occasione di veder migliorare le proprie infrastrutture: “Avere le Olimpiadi – continua Rossi - significa avere un motivo per accelerare alcune cose già programmate ma che così diventano urgenti. Per la statale 36 e la Lecco-Bergamo Fontana ha scritto a Toninelli ancora prima dell'assegnazione. Orio al Serio è il secondo aeroporto della Lombardia e vi atterreranno molti atleti; gli svincoli di Piona e Dervio sono emergenze per la situazione della Monte Piazzo, ma bisognerà rimettere mano anche alla provinciale 72”.

C'è poi il tema del turismo e degli impianti che daranno usati per gli allenamenti: “Valcamonia e Bergamo si sono già candidate come sedi di allenamento e lo stesso ha fatto Lecco con Mauro Piazza. In commissione regionale si valuterà le province che hanno impianti e comprensori sciistici che potranno essere usati durante le Olimpiadi. Inoltre la Regione potrà investire in comprensori sciistici, impiantistica sportiva, turismo e programmi formativi nelle scuole. Inoltre con il Veneto stiamo cercando fondi europei per sistemare case e alberghi”.