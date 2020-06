Lecco accoglie il nuovo questore Alfredo D'Agostino

Arriva in città per sostituire Filippo Guglielmino che si è insediato a Piacenza.

Alfredo D'Agostino, 55 anni, originario di Macerata è il nuovo questore di Lecco, si è insediato oggi, sostituendo Filippo Guglielmino che ha assunto l'incarico a Piacenza.

Laureato in Giurisprudenza, ha iniziato presso la Questura di Bologna come funzionario adetto al controllo del territorio. Poi esperienze a Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Messina, Pavia, Teramo, Pescara dove è stato capo di Gabinetto. Vicario del Quesore a Carrara e poi a Foggia. Come ultimo incarico ha diretto il compartimento della Polizia Ferrovia per Verona e il Trentino.