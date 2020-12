Lecco a Capodanno fuochi e giochi pirotecnici vietati

In vigore l'ordinanza volta alla tutela dei cittadini, degli animali e dell’ambiente e il coprifuoco esteso fino alle 7 del 1° Gennaio.

In vista della festività di Capodanno, il Comune di Lecco ricorda che è in vigore il divieto (fino al 10 gennaio) di accensione di fuochi d’artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni e petardi su tutto il territorio comunale

Il divieto è sancito dall'ordinanza sindacale del 27 novembre scorso, finalizzata al miglioramento della qualità dell’aria e al contrasto dell’inquinamento nella stagione invernale. Tale ordinanza annuale recepisce le direttive regionali frutto del nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano, sottoscritto nel 2017 dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Comune ricorda, inoltre, che per il giorno di Capodanno sono in vigore tutte le misure restrittive della cosiddetta "zona rossa" e che tra il 31 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il “coprifuoco” sarà in vigore tra le ore 22 e le ore 7 del mattino.