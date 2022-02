Le vicende del confine Orientale ed il mondo della scuola

Ritrovaci su Facebook

Caleidoscopio

7 Febbraio 1992 i dodici Stati della Comunità economica europea firmano il Trattato sull'Unione Europea (noto come Trattato di Maastricht, in vigore dal 1/11/93) che fissa le regole politiche e i parametri economici necessari per l'ingresso dei vari Stati nella suddetta Unione.