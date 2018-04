Le iniziative lecchesi per la Festa della Liberazione

Diversi gli appuntamenti di approfondimento organizzati.

In occasione della Festa della Liberazione, Comune di Lecco e Provincia di Lecco propongono una serie di iniziative che prenderanno le mosse dalla riproposizione della mostra sui deportati lecchesi del Trasporto 81 "In treno con Teresio" curata da Maria Antonietta Arrigoni e Marco Savini in collaborazione con ANED Pavia e ANPI provincia di Lecco, da un progetto dell'Associazione Nazionale ex Deportati dei Campi Nazisti - sezione di Pavia, arricchito di 4 tavole che focalizzano l'attenzione sui protagonisti del nostro territorio.

L'esposizione, che sarà allestita nel cortile del palazzo comunale da lunedì 16 a lunedì 30 aprile, racconta la storia di 432 prigionieri politici provenienti da varie zone d'Italia, di cui 132 lombardi, deportati Tra il 5 e il 7 settembre 1944 sul "Trasporto 81", partito da Bolzano e diretto al campo di concentramento di Flossenbürg; solo 112 di loro fecero ritorno.

Fra i prigionieri c'era Teresio Olivelli, nato a Bellagio, fondatore del giornale clandestino Il Ribelle e animatore della resistenza cattolica in Lombardia, dichiarato Beato nel 2017 e morto a Hersbruck, sottocampo di Flossenbürg a 29 anni. Le testimonianze scritte e i racconti dei sopravvissuti, i documenti raccolti e conservati negli archivi e i preziosi testi e disegni di uno dei deportati, Vittore Bocchetta, raccontano questa triste pagina di storia. Teresio Olivelli viene ricordato attraverso le parole e le testimonianze dei suoi compagni di prigionia per la forza del suo sacrificio, l'altruismo e i suoi gesti di solidarietà.

Gli orari della mostra:

Lunedì dalle 9 alle 12.30

Giovedì dalle 9 alle 12.30

Venerdì dalle 9 alle 12.30

Sabato dalle 8.30 alle 11.30

La mattinata di mercoledì 25 aprile è stata dedicata alle celebrazioni ufficiali

Alle 9:30 la Santa Messa al Santuario della Vittoria presieduta da mons. Cecchin, accompagnata dai canti del Coro ANA Grigna. Alle 10:30 da piazza Manzoni il corteo che, al suono delle musiche del Corpo Musicale “Alessandro Manzoni”, verso il Monumento ai Caduti della Lotta di Liberazione in Largo Montenero per la deposizione delle corone d’alloro. Nel cortile del palazzo comunale le celebrazioni ufficiali, con gli interventi del Sindaco Virginio Brivio, del Prefetto Liliana Baccari, del Presidente della Provincia Flavio Polano e del Presidente dell’A.N.P.I. provinciale Enrico Avagnina.

Inoltre, toccanti le letture di alcune lettere dei partigiani Paola Garelli, Carletto Besana e Don Giovanni Ticozzi da parte dei dipendenti comunali Paola Bianchi, Paola Pozzi, Yuri Bergamo e del tirocinante Raffaele Cogliati.

Lecco e il suo territorio nel 1943-1945: storie di soggetti resistenti

Oggi, mercoledì 25 aprile alle 15, al Polo museale di Palazzo Belgiojoso, Museo Storico (corso Matteotti 32, Lecco) visita guidata a cura di Maddalena Arrighini con la collaborazione di Luca McCall, intitolata "Lecco e il suo territorio nel 1943-1945: storie di soggetti resistenti".

Nelle Sale della Resistenza del Museo Storico, una visita guidata interattiva in cui saranno rievocate la vita quotidiana, la situazione sociale ed economica e le tappe salienti del movimento di liberazione nel territorio lecchese durante gli ultimi due anni della seconda guerra mondiale.



Il racconto sarà sviluppato attraverso la presentazione dei reperti esposti nelle vetrine e dei materiali contenuti nel Totem digitale (capolavori della cinematografia italiana, fotografie, documenti d'archivio) da Maddalena Arrighini, giovane ricercatrice del Si.M.U.L. con una tesi di laurea sulle donne nella Resistenza, affiancata da Luca Mc Call. Ingresso libero alla visita e al museo.

Libri e film sulla Resistenza alla Biblioteca civica

La Biblioteca civica Uberto Pozzoli propone una bibliografia tematica intitolata “Canti e sentieri partigiani”, comprendente una selezione di libri e riviste; nella bibliografia sono segnalati in modo particolare i sentieri del nostro territorio. La Biblioteca inoltre propone una filmografia, di carattere meno specifico, inerente la Resistenza dal titolo “Filmografia Resistente”. La bibliografia e la filmografia sono esposte fino a lunedì 30 aprile.