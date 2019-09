Le indennità chilometriche nello sport dilettantistico

Costituiscono redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati.......nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.

In ambito sportivo dilettantistico per i rimborsi di spese documentate (cosiddetti rimborsi a “piè di lista”), tra cui rientrano le indennità chilometriche, occorre considerare quanto previsto dall'art. 67, c. 1, lett. m) del TUIR, per cui costituiscono redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati.......nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile si deve, invece, fare riferimento all'art. 69, c. 2 ove il legislatore ha previsto un regime di favore (franchigia di euro 10.000), nonché la non imponibilità per “i rimborsi di spese documentate” per vitto, alloggio, viaggi e trasporto “sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale”.

Premesso che, come confermato da C.M. 27/1986, R.M. 34/2001 e D.L. 207/2008 “nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” devono annoverarsi non solo le prestazioni direttamente correlate all'evento, ma anche tutte quelle attività marginali strettamente funzionali alla manifestazione stessa, è essenziale che tali somme possano, incontrovertibilmente, essere collegate all'attività istituzionale svolta dall'ente. A tal fine è necessario predisporre apposito verbale dell'organo amministrativo in cui si autorizza l'istruttore, il dirigente, l'associato o il semplice volontario (per esempio il genitore di un tesserato) all'utilizzo della propria autovettura privata. Proprio in tale ultima ipotesi, è sempre opportuno, onde evitare eventuali rivendicazioni in merito alla natura degli importi corrisposti, predisporre una specifica dichiarazione di volontarietà e gratuità della prestazione. La quantificazione del dovuto avviene attraverso i coefficienti determinati dalle tabelle ACI, in base alla tipologia del veicolo e alla distanza percorsa.

Per quanto alla seconda parte dell'art. 69, c. 2 “Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”, fattore fondamentale è il territorio della trasferta. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 11.04.2014, n. 38/E, ha innanzitutto specificato che la sede del soggetto erogatore non assume alcuna rilevanza, dopodiché, richiamando la C.M. 3.07.1986, n 27, ha puntualizzato che occorre riferirsi alla residenza o dimora abituale del beneficiario.

Pertanto, al di fuori del Comune di residenza o dimora del percettore, la somma incassata, senza alcun limite, costituisce mera restituzione di spese sostenute (nessuna ritenuta per l'ente e nessuna tassazione per il percipiente). A tal proposito la Cassazione, con sentenza 25.11.2015, n. 24090, ha stabilito che “I rimborsi spesa sono esclusi da tassazione solo se documentati e riferiti a oneri concretamente sostenuti. Sono invece imponibili gli esborsi corrisposti dagli enti non commerciali a titolo di rimborso forfettario”.

Al contrario, se lo spostamento avviene all'interno dello stesso Comune di residenza o dimora, si rientra nell'ambito della prima parte dell'art. 69, c. 2 e, pertanto, come chiarito dall'Amministrazione Finanziaria in risposta alla domanda n. 26 del protocollo d'intesa tra Comitato Regionale CONI del Friuli-Venezia Giulia e la rispettiva Direzione Regionale stipulato il 1.08.2014, trattasi di fattispecie assimilabile ai compensi sportivi.