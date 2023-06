Le campanine risuonano nella chiesa di San Lorenzo a Oggiono

Dopo la conferenza sulle campane in Brianza, il progetto Interreg VoCaTe. Le voci della terra: ricordare è il futuro, promosso dalla Provincia di Lecco con la direzione scientifica e artistica di Res Musica, propone un nuovo interessante incontro con la tradizione campanaria lombarda.

L’appuntamento è per

L’appuntamento è per

L’appuntamento è per

, uno strumento preparatorio per suonare le campane secondo il sistema dell’allegrezza, come era chiamato il suono a tastiera o a carillon tipico dell’area bergamasca e lombarda.

, uno strumento preparatorio per suonare le campane secondo il sistema dell’allegrezza, come era chiamato il suono a tastiera o a carillon tipico dell’area bergamasca e lombarda.

, uno strumento preparatorio per suonare le campane secondo il sistema dell’allegrezza, come era chiamato il suono a tastiera o a carillon tipico dell’area bergamasca e lombarda.

Un patrimonio nato nel XVIII secolo e oggi riconosciuto come

Patrimonio immateriale delle regioni alpine della Lombardia