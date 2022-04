Lavoro e occupazione pesano le incertezze di guerra e pandemia

Il prolungamento della guerra in Ucraina e l’amplificazione della crisi energetica potrebbero interrompere il percorso di recupero della recessione causata dalla pandemia.

Il prolungamento della guerra in Ucraina e l’amplificazione della crisi energetica potrebbero interrompere il percorso di recupero della recessione causata dalla pandemia. Già nei primi quindici giorni di marzo 2022, a livello nazionale, risultano in netto aumento le attese sulla disoccupazione da parte dei consumatori e, tra la imprese, si osserva un diffuso peggioramento delle attese sull’occupazione.

Per aprile 2022 le entrate previste dalle imprese lombarde, rispetto ad aprile 2021, segnano un rallentamento per il Manifatturiero (-9,8%) e per le Costruzioni (-31,3%), mentre salgono nei Servizi (+12,5%), trainate dalla forte crescita dei servizi legati al Turismo. Nel mese in esame le MPI fino a 49 dipendenti danno il contributo maggiore alla domanda di lavoro (53,7% del totale entrate sono previste da MPI).

A pochi giorni dalle celebrazioni del 1° maggio, a scattare una fotografia sull’occupazione regionale e provinciale è l’Osservatorio di Confartigianato.

A livello provinciale il tasso di occupazione rispetto al 2020 registra una più alta difficoltà di recupero per Lecco che segna un -3,0 %. Peggiora anche il tasso di inattività rispetto al 2019 registrando +3,1 % sul 2019. Restano infine difficili da reperire nuovi lavoratori da inserire nelle imprese. Da questo punto di vista, la nostra provincia registra il trend peggiore regionale: 48,0% – quasi 5 lavoratori su 10 – +14,7 punti su aprile 2019 (media regionale 42,8%).

“L’attuale situazione di incertezza globale destabilizza le nostre imprese – commenta Daniele Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco – e le rende più caute nel fare investimenti a lungo raggio. Questo atteggiamento prudente inizia a mostrare ricadute anche sulla determinazione di ampliare il capitale umano delle aziende e da qui il dato, che già oggi si rileva per alcuni settori chiave dell’economia regionale, di un rallentamento delle dinamiche occupazionali.

Oltre all’instabilità del contesto (fattore esogeno, ma determinante per chi intraprende), gioca un ruolo importante il caro bollette e la fatica a reperire la materia prima, che peraltro fa segnare prezzi da capogiro. A fronte di tutto ciò, vale la pena sottolineare che le figure che le aziende cercano e ritengono nodali per affrontare un momento come questo faticano a trovarsi sul mercato: il mismatch domanda-offerta di lavoro si amplia sempre più. È un tema del quale si discute da anni, che ora va affrontato di petto, con la massima urgenza e risolutezza, strutturando un connubio più solido e coeso tra mondo della formazione dell’impresa”.

Il quadro regionale

Ad aprile, gli occupati in Lombardia nel 2021 sono 4 milioni 333 mila e crescono dello 0,4% rispetto al 2020 (+17 mila unità) ma non recuperano i livelli pre-pandemia del 2019 (-2,7%) cumulando un calo di oltre cento mila occupati (-119 mila unità). Rispetto al 2019 sono in particolare difficoltà gli indipendenti che registrano un -7,2% (> -6,4% nazionale) mentre è più contenuta e pari al -1,5% la flessione dei dipendenti. A livello settoriale recuperano i livelli pre-crisi solo le Costruzioni(+10,6%), anche grazie ai bonus confermati, mentre sono in ritardo il Manifatturiero esteso (-3,6%) e i Servizi (-3,8%). In termini di genere si registra una diminuzione diffusa con gli uomini a – 3,5%, in maggior ritardo rispetto alle donne -1,6%.

L’analisi dei principali tassi del mercato del lavoro, indica per il 2021 il tasso di occupazione (15-64 anni) a 66,5% che migliora crescendo di 0,4 punti percentuali rispetto al 2020 ma peggiora rispetto al livello del 2019 attestandosi a -1,8 punti. Il tasso di disoccupazione (15 anni e più) pari al 5,9%, peggiora in un anno aumentando di 0,7 punti percentuali e rispetto al 2019 attestandosi a 0,3 punti. Infine, il tasso di inattività (15-64 anni) pari al 29,3%, migliora in un anno scendendo di 0,9 punti percentuali mentre peggiora rispetto al 2019 registrando una crescita di 1,7 punti.