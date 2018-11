L'associazione italiana di Cultura Classica propone una riflessione su Antigone

. Mercoledì 21 novembre alle ore 20.45, nell’Aula Magna del Liceo “A. Manzoni”

Il programma autunnale della Delegazione di Lecco dell'Associazione Italiana di Cultura Classica prosegue con un'avvincente proposta. Mercoledì 21 novembre alle ore 20.45, nell’Aula Magna del Liceo “A. Manzoni” di via XI Febbraio 8 a Lecco, (attenzione al giorno e all’orario di inizio della conferenza, non consueti), il prof. Gian Enrico Manzoni, dell'Università Cattolica, sede di Brescia, cercherà, nella sua conferenza, di dare una riposta non ovvia alla domanda “Antigone eroina classica?”.

La protagonista della tragedia di Sofocle è uno dei personaggi più intensi e complessi della cultura greca, capace, con i suoi valori e le sue scelte personali, di coinvolgere anche per noi uomini del XXI secolo.

Il professor Gian Enrico Manzoni, stimato docente di Didattica del Latino nella Facoltà di Lettere dell' Università Cattolica, sede di Brescia è dal 1981 anche ordinario di Letteratura greca e latina nel Liceo classico "Cesare Arici" della stessa città.

Ha pubblicato numerosi testi di Letteratura latina, riguardanti autori come Ennio, Catullo, Elvio Cinna, Virgilio, Cornelio Gallo, Velleio Patercolo, Seneca, Plinio il Vecchio, Quintiliano, nonché di Letteratura greca, come le traduzioni e i commenti dell’Antigone di Sofocle e dell’Edipo re e dell’Edipo a Colono, dello stesso autore.

Dal 2011 è stato chiamato a far parte del gruppo di Latino all’interno del Comitato Tecnico Nazionale presso il Ministero dell’Istruzione, per l’organizzazione delle Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche. E’ anche referente regionale presso l’USR (Ufficio Scolastico Regionale) della Lombardia per le stesse Olimpiadi classiche.

Come sempre l'incontro è aperto a tutti gli interessati e l'ingresso è gratuito.