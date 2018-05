Lario Reti Holding sceglie l’energia rinnovabile: 100% green entro l’estate

Nel 2017 il costo dell’energia elettrica necessaria a Lario Reti Holding per la gestione del Servizio Idrico Integrato è risultato pari a 9 milioni e 800 mila euro

14 aziende pubbliche, un fabbisogno di quasi 700mila MWh per servire 10 milioni di utenti. Per la prima volta 6 delle 8 aziende di Water Alliance – Acque di Lombardia, tra cui Lario Reti Holding, e 8 delle 12 di Water Alliance Acque del Piemonte, le due reti di aziende pubbliche che gestiscono il servizio idrico integrato di Lombardia e Piemonte, lanciano una gara congiunta per un valore di quasi 110 milioni di euro per la fornitura di energia elettrica da sole fonti rinnovabili, con lo scopo di riuscire a fare sistema per ridurre l’impatto ambientale e i costi di gestione.

L’energia servirà ad alimentare i depuratori, le stazioni di sollevamento acque reflue, gli impianti di sollevamento e trattamento acque potabili, fino agli impianti di protezione catodica e per le sedi e gli uffici delle 14 aziende.

“Questa gara rappresenta l’esempio lampante di una gestione interamente pubblica, innovativa ed efficiente. 14 aziende tutte pubbliche che hanno scelto lo strumento della rete tra imprese per costruire un modello di procurement innovativo e sostenibile. Insieme le due reti servono acqua a quasi 10 milioni di cittadini del nord Italia; fare una gara congiunta per 110 milioni di euro di energia green rappresenta sicuramente una novità per il mercato e un modello di nuovo governo della cosa pubblica: approccio originale al mercato, capacità industriale, vicinanza al territorio, trasparenza e sostenibilità” – spiega Vincenzo Lombardo, Direttore Corporate di Lario Reti Holding.

Il valore complessivo della gara è pari a 109.841.858 euro, per una fornitura totale di energia elettrica di 688.545 MWh. Lo scopo è soddisfare in ottica green il fabbisogno delle imprese coinvolte e ridurre al tempo stesso l’impatto ambientale. Nel 2017 il costo dell’energia elettrica necessaria a Lario Reti Holding per la gestione del Servizio Idrico Integrato è risultato pari a 9 milioni e 800 mila euro, una cifra che rappresenta il 21% dei costi aziendali al netto del capitalizzato. Nei progetti di Lario Reti Holding sono previste anche opere per l’efficientamento energetico delle strutture, così da ridurre la quantità di energia necessaria, oltre che ad abbattere il costo della stessa.