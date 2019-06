Lario Reti Holding sceglie energia rinnovabile al 100% per il terzo anno consecutivo

Assegnata la gara di Water Alliance Lombardia e Piemonte per un appalto totale da circa 100 milioni di euro

16 aziende pubbliche, un fabbisogno di quasi 600GWh per servire 10 milioni di utenti. Ben 6 delle 8 aziende di Water Alliance Acque di Lombardia, tra cui Lario Reti Holding, e 10 delle 12 di Water Alliance Acque del Piemonte, le due reti di aziende pubbliche che gestiscono il servizio idrico integrato di Lombardia e Piemonte, lanciano una gara congiunta per un valore di quasi 100 milioni di euro per la fornitura di energia elettrica da sole fonti rinnovabili, con lo scopo di riuscire a fare sistema per ridurre l’impatto ambientale e i costi di gestione.

L’energia, fornita dai vincitori dell’appalto Edison Energia e ad A2A Energia, servirà ad alimentare i depuratori, le stazioni di sollevamento acque reflue, gli impianti di sollevamento e trattamento acque potabili, fino agli impianti di protezione catodica e per le sedi e gli uffici delle 16 aziende.

“La volontà di proseguire per il terzo anno consecutivo nella direzione dell’esclusivo impiego di energia da fonti rinnovabili testimonia la consapevolezza crescente e l’impegno dei gestori del servizio idrico verso una governance sostenibile dell’acqua e del territorio che presidiano” - spiega Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding - “Questo network di aziende rappresenta sul mercato un modello di green public procurement innovativo ed efficiente, riflesso di una gestione pubblica, industriale, moderna e competitiva.”