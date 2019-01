L'arcivescovo Mario Delpini incontra i giornalisti

All’Istituto dei Ciechi di Milano il tradizionale incontro in occasione della festa di San Francesco di Sales vede ospiti quest’anno i referenti e gli studenti delle scuole di giornalismo di Milano

Sabato 26 gennaio, alle 10.30, all’Istituto dei Ciechi di Milano (via Vivaio 7), l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, incontra giornalisti e operatori della comunicazione nel tradizionale appuntamento in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, organizzato dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali in collaborazione con Ucsi Lombardia.

Quest’anno si riflette sul futuro del giornalismo. Episodi recenti dimostrano che il giornalismo può ancora assolvere un’importante funzione civile e che le aspettative dei giovani nei confronti del giornalismo restano molto alte. Inoltre non va persa l’occasione di un proficuo scambio generazionale: i giornalisti oggi in attività hanno molto da insegnare in termini di esperienza e competenza, ma corrono il rischio della disillusione; dai giovani potrebbe pertanto venire uno sguardo in ogni caso entusiasta e aperto alle novità.

Con l’Arcivescovo discuteranno Fausto Colombo (direttore del Dipartimento di Scienze della comunicazione e dello spettacolo dell’Università Cattolica di Milano), Claudio Lindner (vicedirettore del Master in giornalismo “Walter Tobagi” all’Università degli Studi di Milano), Marco Lombardi (direttore della Scuola di Giornalismo dell’Università Cattolica di Milano) e Ugo Savoia (coordinatore didattico del Master in Giornalismo alla Libera università di lingue e comunicazione – Iulm). Modera Alessandro Zaccuri, giornalista di Avvenire. Durante l’incontro monsignor Delpini dialogherà con gli studenti di giornalismo delle università di Milano.

Al termine della mattinata, rinnovando la tradizione, l’Istituto dei Ciechi sarà lieto di offrire ai giornalisti interessati un “aperitivo al buio”.

L’incontro è aperto a tutti, ma occorre iscriversi perché i posti disponibili sono limitati.