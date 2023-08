Laghi lombardi: da Regione 4,5 mln per 26 interventi infrastrutturali

Proseguono gli investimenti da parte di Regione per la valorizzazione dei laghi lombardi.

Una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, e di concerto con l'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, aggiorna con un corposo pacchetto di opere, per uno stanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro, la programmazione degli interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea, per la messa in sicurezza e ammodernamento della portualità e delle infrastrutture di trasporto.

Si tratta di risorse che permetteranno l'apertura di 26 cantieri, con l'avvio dei lavori nel corso di quest'anno e la chiusura nel 2025.

'La manutenzione e la valorizzazione del patrimonio lacuale - dichiara l'assessore Terzi - sono fondamentali per lo sviluppo e la promozione delle vie navigabili in Lombardia. I nostri laghi suscitano interesse a livello internazionale attirando tantissimi turisti e il modo migliore per apprezzare questi meravigliosi paesaggi è navigando sulle acque. Anche gli interventi finanziati con questa delibera vengono concordati con le autorità competenti del bacino lacuale e mirano a soddisfare le esigenze dei cittadini. Ancora una volta Regione Lombardia investe risorse concrete e significative in progetti che generano benefici concreti per le comunità locali'.

'Si tratta - afferma l'assessore Lucente - di interventi di notevole importanza. A dimostrazione, ancora una volta, dell'impegno di Regione nei confronti del 'sistema laghi' dei nostri territori. Interventi che rendono luoghi e infrastrutture più sicuri e affidabili, garantendo una miglior navigabilità. Benefici fondamentali anche per l'attrattività di destinazioni che rendono la Lombardia famosa a livello internazionale; in tal senso, la nostra attenzione è totale affinché porti, pontili e strutture per la navigazione pubblica siano accessibili e attrezzati. Il turismo può essere una risorsa strategica solo se le vie di comunicazione, e quindi anche le navigabili, sono moderne e all'avanguardia'.

Sono previsti 3 nuove opere sul lago Maggiore, 6 sul lago d'Iseo, 6 sul lago di Garda, 4 sul Lario e 7 sul lago Ceresio. Le risorse, 4.535.109 euro, sono così ripartite sui territori: Autorità di Bacino dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese 269.000 euro, Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro 2.010.500 euro, Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro 377.350 euro, Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori 1.623.259 euro e Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla 255.000 euro.

Le opere permetteranno la riqualificazione di porti e pontili, la realizzazione e completamento di passeggiate a lago, pontili e strutture per la navigazione pubblica di linea e da diporto.

A seguire gli interventi nel dettaglio.

Gli interventi suddivisi per bacino:

Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese

ANGERA - Riqualificazione urbana mediante potenziamento della mobilità sostenibile - lotto A. Tratto in fregio a Viale Repubblica e Via Soldani. Costo complessivo dell'intervento 170.000 euro, contributo regionale 85.000 euro.

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - Messa in sicurezza camminamenti spiaggia di Zenna e realizzazione ponte pedonale- Località Zenna - 1° lotto. Costo complessivo dell'intervento 230.000 euro, contributo regionale 115.000 euro.

TRAVEDONA MONATE -Realizzazione nuovo pontile ad uso ormeggio pubblico e consolidamento di un tratto di costa fronte proprietà pubblica in via Mascagni Costo complessivo dell'intervento 138.000 euro, contributo regionale 69.000 euro.

Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro

LOVERE - Riqualificazione della passeggiata Lungolago e Giardini Marinai d'Italia. Costo complessivo dell'intervento 400.000 euro, contributo regionale 200.000 euro.

SARNICO - Riqualificazione scogliera e Parco Pubblico in località Lido Nettuno in Comune di Sarnico (Bg). Costo complessivo dell'intervento 150.000 euro, contributo regionale 75.000 euro.

DARFO BOARIO TERME -Lavori di riqualificazione spondale e nuovi pontili Lago Moro in Comune di Darfo Boario Terme (Bs). Costo complessivo dell'intervento 100.000 euro, contributo regionale 50.000 euro.

SALE MARASINO - Riqualificazione spiaggia pubblica demaniale Perla Sebino. Costo complessivo dell'intervento 371.000 euro, contributo regionale 185.500 euro.

Autorità di bacino. Manutenzione straordinaria ed opere accessorie porti e demanio regionale Laghi d'Iseo, Endine e Moro. Costo complessivo dell'intervento 1.050.000 euro, contributo regionale 1.050.000 euro.

Autorità di bacino. Manutenzione straordinaria ed opere di completamento area Porto Commerciale in Comune di Sale Marasino (Bs). Costo complessivo dell'intervento 450.000 euro, contributo regionale 450.000 euro.

Autorità di bacino laghi Garda e Idro

GARGNANO - Sistemazione spiaggia e consolidamento molo Villa. Costo complessivo dell'intervento 190.000 euro, contributo regionale 95.000 euro.

GARGNANO - Realizzazione molo contenimento loc. San Carlo. Costo complessivo dell'intervento 105.000 euro, contributo regionale 52.500 euro.

GARDONE RIVIERA - Riqualificazione ed eliminazione barriere architettoniche nella spiaggia pubblica in località Lidò. Costo complessivo dell'intervento 162.700 euro, contributo regionale 81.350 euro.

SIRMIONE - Rifacimento del piano di calpestio dei pontili di piazzale Monte Baldo. Costo complessivo dell'intervento 39.000 euro, contributo regionale 19.500 euro.

SIRMIONE - Sistemazione passeggiata a lago Via Lucchino. Costo complessivo dell'intervento 58.000 euro, contributo regionale 29.000 euro.

SIRMIONE - Rifacimento della passerella pedonale in legno da spiaggia di Lugana a Condominio Costa d'Oro. Costo complessivo dell'intervento 230.000 euro, contributo regionale 100.000 euro.

Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori

ARGEGNO - Riqualificazione attracco adiacente al molo con nuovo pontile galleggiante accessibile a portatori di disabilità in Comune di Argegno. Costo complessivo dell'intervento 300.000 euro, contributo regionale 150.000 euro.

BELLANO - Pontile galleggiante servizio attracco temporaneo e carico scarico presso golfo 'La Stupenda'. Costo complessivo dell'intervento 156.000 euro, contributo regionale 78.000 euro.

MOLTRASIO - Valorizzazione degli spazi pubblici di Moltrasio - Riqualificazione Riva Grande. Costo complessivo dell'intervento 2.171.265 euro, contributo regionale 1.302.759 euro.

TREMEZZINA - Adeguamento funzionale rampa a lago in Comune di Tremezzina Loc. Campo. Costo complessivo dell'intervento 185.000 euro, contributo regionale 92.500 euro.

AUTORITÀ DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO E GHIRLA

Manutenzione straordinaria per recupero fruizione rive demaniali lacuali di Claino con Osteno e Porlezza Lato Prov. CO. Costo complessivo dell'intervento 61.000 euro, contributo regionale 30.500 euro.

Manutenzione straordinaria per recupero fruizione rive demaniali lacuali tratto Lavena Ponte Tresa/Porto Ceresio Lato Prov. VA. Costo complessivo dell'intervento 50.000 euro, contributo regionale 25.000 euro.

CLAINO CON OSTENO -Miglioramento funzionalità dei percorsi delle aree adibite a stazionamento natanti in loc. Righeggia. Costo complessivo dell'intervento 35.000 euro, contributo regionale 17.500 euro.

LAVENA PONTE TRESA - Riqualificazione ambientale collegamento loc. la Broa. Costo complessivo dell'intervento 200.000 euro, contributo regionale 100.000 euro.

PORTO CERESIO - Nuovo pontile turistico presso l'area parco giochi di via Roma. Costo complessivo dell'intervento 70.000 euro, contributo regionale 35.000 euro.

AUTORITA' DI BACINO - Miglioramento sicurezza navigazione stretto di Lavena. Costo complessivo dell'intervento 36.000 euro, contributo regionale 18.000 euro.

AUTORITA' DI BACINO - Opere di manutenzione straordinaria 2 pontili NLL in comune di Valsolda - fraz. Oria e fraz. San Mamete. Costo complessivo dell'intervento 58.000 euro, contributo regionale 29.000 euro.