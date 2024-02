La vita in movimento dal 1877 mostra itinerante nelle stazioni di Ferrovienord

Organizzata da FerrovieNord e FNM, con la collaborazione di ADI Design Museum, l'evento prevede l'esposizione dei manifesti pubblicitari realizzati dall'artista grafico Carlo Dradi a cavallo tra gli anni '40 e '50 per la società Ferrovie Nord Milano. Una selezione di 15 lavori è stata oggi esposta al pubblico all'ADI Design di Milano.

Gli assessori regionali ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, e alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, hanno partecipato alla presentazione della campagna 'La vita in movimento dal 1877'.

Organizzata da FerrovieNord e FNM, con la collaborazione di ADI Design Museum, l'evento prevede l'esposizione dei manifesti pubblicitari realizzati dall'artista grafico Carlo Dradi a cavallo tra gli anni '40 e '50 per la società Ferrovie Nord Milano. Una selezione di 15 lavori è stata oggi esposta al pubblico all'ADI Design di Milano.

"Un'iniziativa dall'alto valore culturale e iconico - ha detto Franco Lucente - che dimostra, ancora una volta, come le stazioni possono diventare luoghi di aggregazione e di valorizzazione del patrimonio artistico e storico del sistema ferroviario lombardo. I treni fanno parte della nostra vita e ripercorrerne vicende e evoluzioni nel tempo, grazie a manifesti di alto livello artistico, permette di compiere un viaggio affascinante nella storia del nostro Paese, abbellendo le stazioni lombarde, con l'intento di renderle spazi piacevoli e gradevoli".

"L'esposizione - ha detto l'assessore Claudia Maria Terzi - ripercorre un pezzo di storia della Lombardia, non solo dal punto di vista trasportistico ma anche sociale. Iniziative come queste consentono di promuovere e diffondere aspetti della nostra cultura e della nostra identità, considerando l'importanza che riveste la ferrovia nella società lombarda, da sempre dinamica e attenta alle esigenze della mobilità. L'evento coinvolgerà le diverse stazioni di Ferrovienord: gli scali ferroviari, anche grazie alle riqualificazioni attuate da FN, devono diventare sempre più 'hub' funzionali e accoglienti".

"Ferrovienord - ha commentato l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso - mette in atto un'iniziativa che va nella direzione auspicata, quella di aumentare gli spazi che parlano di cultura e di storia della Lombardia. L'esposizione fornisce uno spaccato interessante sul 'come eravamo' e consente di celebrare una personalità come Carlo Dradi che nel corso della sua carriera ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi".

La campagna di affissione partirà il 12 febbraio dalla stazione di FerrovieNord di Milano Cadorna ed interesserà progressivamente tutte le stazioni della rete. La campagna si aprirà con un manifesto che raccoglie un'anticipazione di alcune locandine a cui seguiranno 15 soggetti che saranno poi esposti singolarmente. Ogni manifesto conterrà un QR Code che rimanda al museo virtuale di FerrovieNord