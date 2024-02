La Regione al fianco di atleti, associazioni sportive e famiglie

L’incontro di questa mattina è stato un momento per ascoltare e raccogliere le esigenze delle associazioni sportive del territorio, aspetto fondamentale in quanto non possono essere risolti i problemi senza conoscere ed ascoltare le necessità dei diretti interessati.

“Regione Lombardia promuove e valorizza lo sport in ogni sua forma ed in ogni comunità locale: sostanziosi i fondi per associazioni, enti di promozione e comitati regionali di federazioni dello sport, fondi stanziati grazie ad una specifica misura approvata dalla Giunta regionale, a sostegno dell’attività ordinaria di associazioni e società sportive dilettantistiche e dei comitati o delegazioni delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, grazie all’ottimo lavoro portato avanti dal sottosegretario Lara Magoni con gli uffici regionali. Inoltre sono in corso importati incontri in tutto il territorio regionale, per raccogliere istanze e richieste dagli stessi operatori” – questo quanto ha commentato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Anna Dotti, presente a Lario Fiere, in occasione della Terza tappa del Tour dello Sport “ #Enjoysport – Lo Sport in Lombardia”, una serie di incontri organizzati e voluti dal sottosegretario Sport e Giovani, Lara Magoni, per confrontarsi con i soggetti protagonisti dello sport lombardo in tutte le dodici province, con l’obbiettivo di raccogliere spunti e riflessioni in vista della revisione della Legge Regionale dello Sport (L.R. 26 del 1/10/14).

Ha continuato Dotti: “Oltre alle tappe direttamente sui territori, a contatto con i portatori di interessi, Regione Lombardia ha varato recentemente una misura fondamentale a favore di tutti quei soggetti che si occupano di fare sport sul territorio, soprattutto con progetti per l’inclusività. Lo sport è valori, coesione, promozione della persona, supporto alla famiglia, elemento cardine dei nostri paesi, in grado di sviluppare dinamiche realtà associazionistiche, fonte di educazione e benessere psico-fisico. Infine, è emersa la necessità di rivolgere molte attenzioni alle piccole attività sportive che non hanno solo uno scopo creativo o agonistico, ma bensì una vocazione sociale”.

“L’incontro di questa mattina è stato un momento per ascoltare e raccogliere le esigenze delle associazioni sportive del territorio, aspetto fondamentale in quanto non possono essere risolti i problemi senza conoscere ed ascoltare le necessità dei diretti interessati. Questo ascolto deve avvenire con uno spirito costruttivo, lo spirito di chi vuole portare risposte concrete: la differenza può essere fatta solo confrontandosi e producendo insieme le soluzioni – ha evidenziato il consigliere (FDI) Giacomo Zamperini, presente all’iniziativa - Lo sport è uno straordinario strumento di aggregazione, capace di coinvolgere migliaia di ragazzi e ragazze e che, per loro, rappresenta un'alternativa virtuosa alle brutte strade che la cronaca ci riporta quotidianamente. I nostri giovani, attraverso l’attività sportiva, recepiscono con serietà valori fondamentali come lo spirito di sacrificio, il rispetto per sé stessi e per gli altri e lavora con passione perché vengano raggiunti obiettivi altissimi”.

Ha concluso Zamperini: “Ringrazio il Sottosegretario Lara Magoni per questa visita e per l’attenzione dimostrata verso il territorio e le esigenze delle associazioni locali. È un punto di partenza per sviluppare progetti utili per la collettività. Un grazie anche a tutti gli atleti, il nostro territorio vi guarda con ammirazione”.

Il Sottosegretario regionale Lara Magoni ha evidenziato al riguardo: “La vera politica si fa sul territorio. Queste tappe del mio tour, oltre a raccogliere la voce dello sport territoriale, sono tese a creare quella sinergia con i soggetti sportivi locali così fondamentale per lavorare insieme e supportarsi a vicenda. Sono molto soddisfatta dell’incontro di oggi perché ho avuto modo di confrontarmi con oltre 100 persone rappresentanti dello sport territoriale, tra Istituzioni, enti, federazioni, associazioni e società sportive. Durante questi primi incontri è già molto il materiale che abbiamo raccolto e molte le necessità che i protagonisti dello sport lombardo hanno evidenziato. Da sportiva conosco bene le potenzialità dello sport e quanto occorrerebbe per svilupparle al meglio. Tanto si sta facendo ma si può e si deve fare ancora meglio”