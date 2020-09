La Nostra Famiglia: Snider è il nuovo responsabile del polo di Bosisio

Collaborerà con il personale sanitario e amministrativo per migliorare il servizio e il raccordo con i Centri lombardi.

A partire dal 1° ottobre prenderà servizio, in qualità di Responsabile del Polo Medea di Bosisio Parini e di Direzione Regionale Operations, l’ingegner Ivan Snider.

Dopo una significativa esperienza in una importante società di consulenza, dai primi anni 2000 Snider ha operato in ambito sanitario, in particolare presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, dove si è occupato soprattutto di gestione e riorganizzazione dei processi.

Il nuovo Responsabile assume il ruolo che fu di Damiano Rivolta e focalizzerà la sua azione sul potenziamento del raccordo tra il Polo scientifico di Bosisio e gli altri Centri dell’Associazione presenti in Regione Lombardia, per migliorare l’offerta sanitaria e riabilitativa alle famiglie e ai territori.

“L’ingegner Snider sarà certamente una preziosa risorsa in questo tempo di riorganizzazione della nostra Associazione”, commenta Francesca Pedretti, Direttrice Generale Regionale della Nostra Famiglia: “Gli auguriamo di sentirsi fin da subito parte de La Nostra Famiglia, così da partecipare attivamente alla realizzazione della nostra Missione. Gli rivolgiamo anche le parole del nostro Fondatore, beato Luigi Monza: Dio benedica specialmente lei nel disbrigo della sua responsabilità. Le ripeto che faccio molto assegnamento su di lei e, con fiducia e stima, mi appoggerò sul suo valido contributo”.