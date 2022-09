La legge elettorale penalizza la Valtellina

Un lettore ha chiesto ospitalità a Valtellinanews per spiegare il suo punto di vista sul "rosatellum".

Spett.le redazione, con questa lettera cerco di spiegare con semplicità come funziona la legge elettorale che determinerà l’assetto politico ed istituzionale del prossimo Parlamento, Camera e Senato della Repubblica italiana. Questa legge denominata “rosatellum” famigerata per alcuni ma non per tutti ha queste caratteristiche che spiego con esempi concettuali abbastanza verosimili per semplificare la comprensione.

Con il taglio dei parlamentari diventeranno 95 i rappresentanti che la Regione Lombardia manderà a Roma - 64 deputati alla Camera e 31 senatori -, di cui 1/3 dei candidati verranno eletti su base regionale nei collegi uninominali-maggioritari (anche in coalizione fra partiti), gli altri 2/3 verranno eletti sempre su base regionale in collegi con il metodo plurinominale-proporzionale.

Nelle liste della Camera verranno eletti 23 deputati, un deputato per ogni collegio uninominale-maggioritario (chi prende un voto in più conquista tutto il collegio), viceversa gli altri 41 deputati saranno eletti nei collegi plurinominali-proporzionali (i seggi verranno ripartiti in proporzione ai voti, più voti più seggi). Come sopra, lo stesso discorso vale per il Senato che a differenza della Camera elegge 31 senatori, 11 nei collegi uninominali- maggioritario, gli altri 20 nei listini plurinominale-proporzionale.

Ora vediamo un accostamento concettuale con un esempio: «Immaginiamo la Lombardia come se fosse una grande città che viene suddivisa in quartieri, questi quartieri rappresenterebbero gli attuali collegi elettorali.

Supponiamo che noi abitiamo nel quartiere residenziale dove c’è il “palazzo Sondrio “(che rappresenta in senso metaforico la Provincia di Sondrio), e che in questo ipotetico quartiere ci siano altri “palazzi rostellum”, rappresentanti anche loro una parte del territorio delle province di Como, Varese e Lecco, ma anche una parte di alcuni comuni della provincia di Bergamo, dove votano con noi solo i condomini di alcuni piani del metaforico “palazzo rosatellum” dell’immaginario collegio elettorale.

Ebbene, tutti i condomini dei “palazzi” saranno gli elettori del quartiere/collegio che eleggeranno il 25 di Settembre i loro rappresentanti alla Camera ed al Senato, ma con una differenza. Il collegio del Senato è per estensione e numero di votanti maggiore rispetto a quello della Camera. Infatti, viene aggiunto, se così possiamo dire, un altro “mezzo palazzo rosatellum” al nostro fittizio quartiere/collegio elettorale.

Questo perché i senatori da eleggere essendo la metà dei deputati (200) dovranno per causa di forza maggiore disporre di un collegio senatoriale più esteso rispetto a quello della Camera». In Provincia nel nostro collegio (Camera Lombardia 2) e (Senato Lombardia 3) eleggeremo in totale 13 delegati: «Alla Camera ( 1 ) deputato nell’uninominale più ( 5 ) del listino plurinominale.

Al Senato gli eletti saranno sempre ( 1 ) nell’uninominale più ( 6 ) del listino proporzionale. Aggiungo alla fine di questa noiosa e caotica fiera argomentativa che è improbabile per un solo partito riuscire a contendere un collegio uninominale maggioritario alle coalizioni lombarde di centro-destra e centro-sinistra». Più o meno le cose stanno così .

Silvano Marini

P.s.

Una domanda elementare. Dopo il Porcellum, Mattarellum, Italicum e l’attuale Rosatellum, ( legge ideata da Ettore Rosato e approvata a larga maggioranza dal Parlamento) chiediamoci perché nella decima legislatura la Valtellina ha mandato a Roma ( 6, sei ! ) parlamentari, mentre Il prossimo 25 settembre penso che sia arduo eleggere ( 1 ) rappresentante della Provincia di Sondrio alla Camera e Senato.

Da sempre la politica non la si fa alla luce del sole, da sempre ci sono compromessi occulti fra i partiti, ma giudichiamo la politica non dalle intenzioni ma dai risultati. Il risultato ci dice che oggi in Valtellina abbiamo politici che giocano come nel calcio nel girone: «Promozione». In conclusione, Democrazia si ma non così !