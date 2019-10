La lecchese Tri Peak ASD al mondiale Ironman

World Championship di KONA alle Hawaii (USA)

La società lecchese Tri Peak ASD ha qualificato ben 2 atleti Tri Peak all’Ironman World Championship, l’annuale finale mondiale che si è svolta ieri a KONA nelle Hawaii sul classico percorso Ironman di 3,8 km a nuoto , 180 km in bicicletta e i 42,2 km come maratona finale. Eccellente la prova del lecchese Claudio Oriana, che in 9h e 29 minuti netti ha concluso per la quinta volta la prova mondiale e, pur competendo nell’ultimo anno della sua categoria ( M 40-44 ) quindi come atleta più “anziano, Oriana ha ottenuto il 24° posto di categoria migliorando di ben 10 posizioni la sua ultima partecipazione del 2017, e il 232° posto assoluto sui 2272 atleti.

Non da meno la prova del veneto Paolo La Placa , tesserato per i colori lecchese della Tri Peak fin dalla sua fondazione, che ha concluso la sua seconda finale mondiale in 10:16:49 piazzandosi al 98° posto della categoria M 45-49. Ricordiamo che al Ironman World Championship si qualificano solo i migliori piazzamenti di ogni categoria nelle gare del circuito che si disputano in tutto il mondo e Claudio pochi mesi fa aveva strappato la qualifica per Kona nell’Ironman di Amburgo conquistando niente meno che il Primo posto di categoria ( 18° assoluto su circa 2000 partecipanti ).



La finale mondiale di Claudio Oriana

La mattutina nuvolosità alla partenza del nuoto si è trasformata in pioggia nelle prime fasi della bici, per poi tornare ai consueto clima tropicale nelle fasi conclusive della bici e per tutta la maratona. Nuoto e bici sono stati ben gestiti da Oriana con un passo di 1,24/100mt nei 3,8 a nuoto e una media di 36,67 km/h nei 180 in bici che gli ha permesso di chiudere la frazione bike sotto le 5 ore. Purtroppo nella maratona c’è stato un imprevisto, intorno al 25° km, sono arrivati i crampi e quindi Oriana è stato costretto a concludere la maratona in “conserva” in 3h e 23 “ per non compromettere definitivamente la gara.

“Tutto andava per il meglio, nel nuoto ho gestito bene , uscendo comunque con il 4° tempo di categoria e il 74° assoluto, ho continuato con una bici sotto le 5 ore nonostante il vento al ritorno, poi purtroppo nella maratona i crampi , forse dovuti al caldo e allo sforzo del vento durante la bici , però dopo qualche momento di panico intorno al 25 esimo , sono riuscito a gestire i dolori e a finire comunque la gara con un buon tempo, come si suol dire poteva andar meglio ma è andata benissimo“.

Ad ogni modo è stata grande la soddisfazione di Oriana che dopo il primo posto di Amburgo e la quinta finale mondiale non ha intenzione di darsi per vinto : “ La Tri Peak mi sta dando una grande motivazione, essere il capitano di un gruppo cosi motivato e affiatato è uno stimolo che non si può ignorare, la vittoria ad Amburgo e questo mio quinto mondiale lo devo senz’altro a loro e a tutti i miei cari che hanno avuto la pazienza di sostenermi.. nonostante tutto”.

Bilancio del primo anno

Un bilancio non da poco per la Tri Peak ASD , la neo società lecchese di Triathlon che a dicembre compirà il suo primo anno e che hai successi di Oriana e La Placa devono aggiungere nella disciplina SWIMRUN i gloriosi risultati del nostro Paolo Carminati ( in coppia con l’atleta Dell’Oro Renato della blasonata lecchese 3LIFE ) ovvero la vittoria del campionato italiano SWIMRUN 2019 e la partecipazione al mondiale 2019 SWIMRUN OTILLO.

A seguire la prestigiosa qualifica per il 2020 al mondiale IIRONMAN 70.3 del nostro Paolo La Placa , l’eccellente 3° posto di categoria per Giorgio Crescioli al 5051 di Cervia ( l’Olimpico del circuito Ironman) e le altre numerose prestazioni degli altri atleti , che ormai hanno superato quota 30 , nel corso del 2019 , prestazioni che gli hanno valso per questo primo anno di attività il piazzamento di tutto rispetto nei primi 50 in Italia nel ranking dei Club del circuito IRONMAN con oltre 30.000 punti al suo attivo nell’anno in corso.

Sono aperte da meta settembre le iscrizioni per gli allenamenti di nuoto al Bione con Andrea Oriana e ovviamente a breve i festeggiamenti per la prima candelina, poi i numerosi progetti coi giovanissimi , le serate a tema e ovviamente l’appuntamento con la terza edizione del Tri Camp a Lanzarote in programma per la seconda settimana di febbraio 2020. Tri Peak ASD - VIA MONS. MONETA 12, 23900, Lecco(LC) - info@tripeak.team Codice affiliazione FITRI - 2383