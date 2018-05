La Giornata Internazionale dell’Infermiere a Lecco

Il 12 Maggio presso la Hall dell’Ospedale “A.Manzoni” l’OPI racconterà la professione infermieristica attraverso l’Arte

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere del 12 maggio 2018, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Lecco ha organizzato l’evento narrativo “L'impronta della Cura’: il segno degli infermieri tra testimonianze, emozioni e arte” che si terrà presso la hall dell’Ospedale “A.Manzoni” di Lecco a partire dalle ore 9,30.

Attraverso un percorso di immagini e fotografie, racconti e parole, verrà presentata la figura dell’infermiere ripercorrendo le tappe storiche della professione infermieristica. La Giornata internazionale dell’infermiere si celebra annualmente in tutto mondo il 12 maggio e la scelta della data non è affatto casuale. Nel medesimo giorno del 1820 nacque Florence Nightingale, la Signora della Lanterna, riconosciuta come la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna e a cui viene attribuita la maternità della Scienza Infermieristica ad oggi praticata.

«Florence Nightingale definiva l'assistenza come la più bella fra le belle Arti, per tale motivo abbiamo deciso di descrivere la nostra professione attraverso varie forme artistiche. -spiega Fabio Fedeli, Presidente dell’OPI di Lecco- Nell'anno che ha segnato un passaggio importante per gli infermieri italiani, con l'istituzione dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, racconteremo la nostra storia attraverso la fotografia, il disegno e la narrazione, tracciando il solco delle impronte che gli infermieri hanno lasciato e continuano a lasciare sul Sistema Salute» .

Durante la Giornata, verrà allestita una mostra fotografica nella hall del “Manzoni” all’interno della quale si alterneranno vari momenti: il primo inizierà alle 10,00 con i saluti istituzionali seguiti da un reading teatrale inedito con una raccolta di testimonianze di assistiti e infermieri, stralci letterari e poesie. Dalle 11:30 sarà allestito un punto dove sarà possibile la misurazione della pressione arteriosa e ricevere materiale di educazione sanitaria. Nel pomeriggio, dalle 14,30 vi saranno delle dimostrazioni di primo soccorso a cura di infermieri istruttori BLSD.