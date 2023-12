La Fanfara della Taurinense in concerto a Bellano

Si assegnano le due borse di studio “Ugo Merlini”

Si svolgerà quest’anno a Bellano, il prossimo 15 dicembre, il tradizionale Concerto di Natale organizzato dalla Sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini; come da consuetudine nell’occasione saranno anche consegnate due borse di studio alla memoria di Ugo Merlini, lo storico presidente della Sezione e dell’Ana Nazionale.

Protagonista della serata – in programma a partire dalle ore 19.30 presso il Palasole di Bellano, in via Vittorio Veneto, ingresso libero – sarà la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, che si esibirà con il suo ricco ed emozionante repertorio in un concerto dai fini benefici legati ai prossimi impegni internazionali della Brigata.

Nel 2024 le penne nere in armi saranno infatti impegnate in un nuovo dispiegamento in Libano, nell’ambito della missione Onu che nel 2021 ha già visto i militari della Taurinense impegnati come forza di interposizione nell’area Sud del Paese dei Cedri, al confine con Israele. Una missione quanto mai delicata, visti i drammatici avvenimenti degli ultimi mesi, ma che i nostri alpini si accingono ad affrontare con lo spirito e i valori comunque e ovunque affermati dal Corpo.

Per iniziativa del comando della Brigata e con il sostegno dell’Ana nazionale, oltre a svolgere gli incarichi più strettamente militari le penne nere anche in questa occasione saranno al fianco della popolazione libanese con iniziative solidaristiche e di carattere sociale, soprattutto a favore dei bambini e delle attività scolastico-educative. Di qui l’avvio di una raccolta di fondi – sarà così anche in occasione del concerto del 15 dicembre a Bellano – destinati all’acquisto in particolare di materiale scolastico che sarà poi distribuito sul campo durante la missione dell’anno prossimo. Un impegno che vede protagonista proprio la Fanfara della Brigata, che nelle ultime settimane ha proposto i suoi concerti benefici in diverse città italiane.

La Sezione Ana di Lecco con il suo presidente Emiliano Invernizzi si è coinvolta nell’iniziativa della Taurinense – un suo reparto in armi, la 106a Compagnia Supporto alla manovra del Battaglione Saluzzo, l’estate scorsa è stato impegnato in attività addestrative sulle montagne lecchesi – e ha invitato la Fanfara ad esibirsi nel Concerto di Natale.

L’evento è stato organizzato grazie alla fattiva collaborazione del Comune di Bellano, che ha messo a disposizione il Palasole, e al supporto del locale Gruppo alpini, che sta festeggiando il centenario di fondazione (risalente al novembre del 1923) e che in questa occasione preparerà anche la cena per i musicanti alpini in divisa. E a Bellano la Brigata Taurinense, da pochi mesi guidata dal generale Enrico Fontana, sarà rappresentata ai massimi livelli.

Nel corso della serata al Palasole saranno anche consegnate due borse di studio destinate a studenti meritevoli e bisognosi della nostra provincia: è questa un’altra iniziativa storica dell’Ana, e della Sezione di Lecco in particolare, per ricordare la straordinaria figura di Ugo Merlini, combattente del battaglione Morbegno sui fronti greco-albanese e russo nella Seconda guerra mondiale, poi presidente della Sezione di Lecco e quindi dell’Associazione Nazionale Alpini. Presidenze, le sue, che hanno lasciato un segno profondo tra tutte le penne nere lecchesi e italiane.

La Fanfara della Brigata Alpina Taurinense

La Fanfara della Brigata Alpina Taurinense nasce nel 1965 nella caserma Monte Grappa di Torino, dalla fusione dei complessi bandistici del 4° Reggimento Alpini e del 1° Reggimento Artiglieria da montagna. Inizialmente composta da militari di leva, è attualmente formata da sottufficiali, graduati e alpini di professione, tutti musicisti e in molti casi diplomati al Conservatorio, e oltre che nelle manifestazioni alpine si esibisce sui palcoscenici e nelle piazze di tutta Italia con un repertorio che comprende pure brani di musica classica, pop e jazz.