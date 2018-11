La Corona Ferrea de Lombardia

Far Lombard, intende divulgare la conoscenza del lessico lombardo, oggi a rischio d'estinzione, nonostante sia usato da alcuni milioni di lombardi.

La Corona Ferrea di Gianluca Zanchi de l’associazion Far Lombard

La Corona Ferrea Langobardiæ l’è a l’istess temp una preziosa reliqua e vuna dei plu antige insegne reai de la cristianitaa. L’era dovrada per incoronar i sovran dei Lombards e, plu tarde, del Regn d’Italia medieval. L’è formada de ses plaqe d’or, decorade con prede preziose, veder e smalt, e la g’ha a l’intern un cercc d’arjent.

Segond la tradizion, la saress staita fabregada per la rejina Teodolinda col ferr de vun dei Ciods de la Crox (de qé ol nom), identifegad per error col cercc de metall (miga rœjenent per miracol).

Inscambe, dei esam col C-14 i ha trovad qe i toqellin de smalt plu antig i è del IV-V secol, e qei olter del IX. Donca l’è probabel qe la fœss un’insegna reala de la Tarda Antigitaa (fors ostrogota), despò passada ai Lombards, e infina faita restaurar del Carl Magn per la so incoronazion come Rex Langobardorum. Despò de la renassita otoniana g’è començad la tradizion segond la quala ol sovran al g’hiva tre corone: d’arjent come Re de Jermania, de ferr come Re de Lombardia, e d’or come Imperator. Intra qei qe i è staits incoronads de sigur g’è ol Federig Barbarossa, ol Carl IV de Lussemburg e ol Carl V d’Asburg. L’è famosa l’incoronazion del Napoleon (“Dé al me l’ha daita, varda a qi ‘l la toqerà!”), l’ultema l’è staita qella del Ferdinand I come re del Lombard-Venet.

L’è probabel qe in orijen i plaqe i fœss vot inscambe de ses, e qe do i sies staite robade ind el 1300; despò al saress stait jontad ol cercc d’arjent per tegnir insema qelle restaite. Dei studios i pensa qe antigament la g’hess anc’pò do arqets. Ol Ciod l’era in qests o ind una dei plaqe robade.

Incœ la corona l’è conservada ind la Capella de la Teodolinda, ind el Dom de Monça. S’pœl visitar-la de martedé a sabat, dei 9:00 ai 18:00, e dumenega dei 14:00 ai 18:00. L’è necessare prenotar. (#Lombard Language UNESCO ISO 639-3lmo)